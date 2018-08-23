Патрушев и Болтон не подписали итоговое заявление из-за позиции США

ЖЕНЕВА, 23 авг — РИА Новости. Итоговое заявление по итогам переговоров с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном не было подписано из-за позиции Вашингтона, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

"По результатам встречи мы планировали подписать совместное заявление, но не подписали. Потому что американцы хотели, чтобы в нем было, что мы вмешивались в их выборы, по их мнению, а мы это отрицаем. То есть, слабая сама тема обсуждения", — сказал Патрушев.

По его словам, в ответ Россия предложила внести в документ положение о недопустимости вмешательства США во внутренние дела других стран.

"Тогда они сказали, что вообще подписывать такое заявление не будут", — добавил Патрушев.

При этом он подчеркнул, что во время встречи никаких обвинений в адрес России не прозвучало, работа шла конструктивно.

"Естественно, мы имели разные точки зрения по целому ряду вопросов, но мы выработали предложения. Эти предложения, которые мы сформулировали по каждому вопросу, передали американской стороне. Они согласились работать над нашими предложениями", — отметил секретарь Совета безопасности.