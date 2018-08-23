В Крыму отреагировали на призыв депутата Рады уничтожить мост на полуостров

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Призывы уничтожить мост через Керченский пролив могут исходить только от настоящих преступников, экстремистов и террористов, заявил РИА Новости вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

Так он прокомментировал слова депутата Верховной рады Игоря Мосийчука, который предложил украинским спецслужбам найти помощников, возможно, через союзников на Кавказе, для уничтожения Крымского моста.

"Это как раз та ситуация и те заявления, реакция на которые так называемых западных демократий и покажет истинное отношение к борьбе с экстремизмом и терроризмом. Мосийчук — самый настоящий преступник, экстремист, террорист, который делает не вписывающиеся ни в какие рамки призывы. Где ответ на его слова? Где привлечение к ответственности? Где возбужденные дела в отношении Мосийчука? Думаю, мы их не услышим ни от одной из западных стран", — сказал Полонский.

По его словам, политика двойных стандартов и здесь будет продолжать действовать.

"Украинские фашисты позволяют себе говорить и делать безнаказанно все, что придет в их больные головы. А санкции при этом продолжают вводить в отношении России. Хотелось бы только напомнить, что именно такие же по сути, как и Мосийчук, террористы стоят за всеми последними самыми громкими терактами на Западе", — сказал Полонский.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина 19 километров. Движение автомобилей по нему изначально планировалось открыть в декабре, но работы завершили с опережением. Президент Владимир Путин открыл автомобильную часть моста 15 мая, легковые авто и автобусы запустили 16 мая. Открыть железнодорожную часть моста предполагается в декабре 2019 года.

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