Трутнев рассказал о требованиях к будущим губернаторам

ВЛАДИВОСТОК, 23 авг — РИА Новости. Кандидаты в губернаторы регионов в случае победы на выборах должны "составить план выполнения обещаний", данных населению, заявил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев по итогам заседания Совета при полпреде во Владивостоке.

На совете обсуждали подготовку к сентябрьскими выборам. Прежде всего, по словам Трутнева, обсуждали "прозрачность и законность выборов". Полпред подчеркнул, что основная задача — "провести выборы так, чтобы люди были уверены, что выборы абсолютно честные и им дали возможность выразить свою волю и она полностью учтена".

"Это — основная задача на выборах. Выборы существуют не только для того, чтобы избрать того или иного человека. Но и чтобы человек, который взял на себя ответственность баллотироваться на должность губернатора, использовал это время, чтобы лучше понять нужды региона, понять, какие проблемы более всего волнуют избирателей, пообещать решить их. Потом составить план выполнения этих обещаний", — сказал Трутнев журналистам.

Он подчеркнул, что "именно на основе общения с людьми губернатор должен формировать свою программу работы".

Единый день голосования 9 сентября охватит большинство регионов России, в 33 из них пройдет голосование регионального уровня. В частности, в 22 субъектах будут выбирать глав регионов.