Рябков прокомментировал санкции США против России

ЖЕНЕВА, 22 авг — РИА Новости, Елизавета Исакова. Российская делегация на встрече с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном намерена разъяснить несостоятельность санкционной политики Вашингтона в отношении Москвы, санкции не заставят изменить политический курс России, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По словам Рябкова, уже ясно, что свои санкции США продолжат вводить и далее, независимо от действий РФ.

"Санкционные меры вводились и будут дальше вводиться США независимо ни от чего, независимо от каких бы то ни было наших действий. Это уже понятно. Тем более что 56 санкционных раундов мы прошли. На подходе новый. На нашу политику это не влияет. Позиция РФ в мире укрепляется. Цели американской санкционной политики нам понятны, и они не заставят нас изменить наш курс", — подчеркнул он.

В Женеве 23 августа состоится встреча секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева и советника по национальной безопасности США Джона Болтона.