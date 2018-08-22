ЖЕНЕВА, 22 авг — РИА Новости, Елизавета Исакова. Российская делегация на встрече с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном намерена разъяснить несостоятельность санкционной политики Вашингтона в отношении Москвы, санкции не заставят изменить политический курс России, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Конечно, в ходе завтрашних переговоров будет затрагиваться эта тема, в аспекте разъяснения порочности, нелогичности и обреченности американской санкционной политики как приема внешнеполитической деятельности. Мы не обсуждали и не будем обсуждать никакие американские условия, квазиусловия, предлоги, критерии и тому подобное. Это пусть они сами у себя пережевывают и дальше обсуждают в своем кругу, на Капитолийском холме, где угодно", — подчеркнул Рябков.

В Женеве 23 августа состоится встреча секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева и советника по национальной безопасности США Джона Болтона.