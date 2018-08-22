Россия не будет обсуждать критерии отмены санкций, заявил Рябков

ЖЕНЕВА, 22 авг — РИА Новости, Елизавета Исакова. Российская делегация на встрече с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном намерена разъяснить несостоятельность санкционной политики Вашингтона в отношении Москвы, санкции не заставят изменить политический курс России, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По словам Рябкова, уже ясно, что свои санкции США продолжат вводить и далее, независимо от действий РФ.
В Женеве 23 августа состоится встреча секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева и советника по национальной безопасности США Джона Болтона.