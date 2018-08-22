Россия не будет обсуждать критерии отмены санкций, заявил Рябков

ЖЕНЕВА, 22 авг — РИА Новости, Елизавета Исакова. Российская делегация на встрече с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном намерена разъяснить несостоятельность санкционной политики Вашингтона в отношении Москвы, санкции не заставят изменить политический курс России, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы принципиально не обсуждаем критерии отмены американских санкций. Мы считаем всю вот эту идеологизированную конструкцию и пропитанную антироссийским подходом предельно искусственной, не имеющей ничего общего с той линией, которую проводит РФ на международной арене", — сказал он накануне встречи с Болтоном в Женеве.

По словам Рябкова, уже ясно, что свои санкции США продолжат вводить и далее, независимо от действий РФ.

В Женеве 23 августа состоится встреча секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева и советника по национальной безопасности США Джона Болтона.