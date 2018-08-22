Ниинисте поприветствовал Путина в Сочи на русском языке

Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндской Республики Саули Ниинистё во время встречи. 22 августа 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндской Республики Саули Ниинистё во время встречи. 22 августа 2018

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 22 авг — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё поприветствовал президента России Владимира Путина на переговорах в Сочи на русском языке.

"Спасибо большое. Сочи и солнце. Это почти одно и то же. Сюда приятно приезжать", — сказал он.

Путин в свою очередь поблагодарил его на финском языке.

Встреча Путина и Ниинистё проходит в Сочи 22 августа. Ранее сообщалось, что главы государств рассмотрят ключевые темы российско-финляндского сотрудничества, а также обсудят ряд актуальных международных и региональных вопросов. Предыдущая встреча глав России и Финляндии прошла 16 июля в Хельсинки.

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