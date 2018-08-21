Собянин провел встречу с избирателями в Зеленограде

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Кандидат на должность мэра Москвы Сергей Собянин провел встречу с избирателями на площадке в Зеленограде, которая была выделена по результатам жеребьевки Мосгоризбиркома помещений для агитации среди кандидатов и их доверенных лиц.

"Так получается, что каждый мой приезд в Зеленоград превращается в какой-то хозяйственный вопрос, который необходимо сейчас решить или в ближайшее время. И каждый раз мы обсуждаем с вами те или иные проблемы Зеленограда", — сказал Собянин в ходе визита.

Он рассказал, что когда приезжал в Зеленоград впервые, то общался с местными жителями и обсуждал с ними вопросы транспортной доступности округа. Собянин добавил, что за последние годы было многое сделано для улучшения ситуации — была запущена скоростная электричка, а в перспективе в рамках реализации проекта Московского центрального диаметра Зеленоград свяжет с подмосковным Раменским новая линия через Москву. Это, по его словам, решит проблему с общественным транспортом в Зеленограде. Кроме того, как отметил Собянин, дорожное строительство в Московском регионе также направлено на повышение транспортной доступности, в частности реализация проекта ЦКАД.

"От вас оно (ЦКАД – прим. ред.) буквально будет проходить в нескольких километрах. Кольцо в три раза больше, чем существующий МКАД, самая большая автомобильная стройка в нашем регионе за всю его историю. На две трети она уже построена и будет частями вводиться в 2019-2020 годы и в 2021 году. Что это означает для Зеленограда? Это означает, что огромное количество транзитных грузовиков, которые идут по МКАДу и Ленинградке, уйдут за Зеленоград и будут двигаться по ЦКАДу. Большое количество машин Подмосковья, которые все едут сегодня через МКАД, часть будет идти по ЦКАДу. Таким образом, Ленинградка и МКАД тоже разгрузятся, и будет проще для вас, чтобы ехать в Москву по Ленинградке. И это улучшит экологию и безопасность", — заявил Собянин.

Также во время встречи с избирателями он затронул тему качества школьного образования. По его мнению, уровень образования всех школах Москвы должен быть одинаково высок, независимо от того, в каком округе находится то или иное учебное заведение.

"Мы выровняли финансирование всех московских школ, независимо где они находятся", — заявил Собянин.

По его словам, такой подход к школьному образованию дает положительные результаты.

"Сегодня ситуация серьезным образом изменилась, и количество московских детишек, которые поступают на бюджетные места в престижные вузы, просто в разы увеличилось. И это очень важно для того, чтобы наши дети были конкурентными в жизни на старте и в целом", — сказал Собянин.

Он назвал важным направлением повышение качества образования во всех школах Москвы. "Если мы не будем давать нашим ребятам качественного образования, значит, они будут поступать на самые плохие места в самые плохие вузы, соответственно стартовые возможности у них будут другие", — заявил кандидат.

Он также рассказал, как решаются вопросы медицинского обеспечения округа, благоустройства дворовой территории и создание новых парков и скверов.

В ходе встречи жители Зеленограда обратись к кандидату с просьбами. В частности, граждан интересовали вопросы организации дополнительного парковочного пространства возле социальных объектов, озеленение территории округа, устройство опор освещения.

Одна из жительниц округа обратилась с вопросом о возможности ускорить строительство центра водных видов спорта в Зеленограде, проект которого недавно был одобрен в рамках программы "Мой район".

"Проектирование заканчиваем. В следующем году начнем стройку", — пообещал Собянин.

Ранее Мосгоризбирком в ходе жеребьевки распределил 12 помещений между кандидатами и доверенными лицами для организации встреч с избирателями. Помещения предоставляются на безвозмездной основе. Каждый кандидат может провести одну встречу по будням с 18.00.