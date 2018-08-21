Собянин провел встречу с избирателями в Зеленограде

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Кандидат на должность мэра Москвы Сергей Собянин провел встречу с избирателями на площадке в Зеленограде, которая была выделена по результатам жеребьевки Мосгоризбиркома помещений для агитации среди кандидатов и их доверенных лиц.
Он рассказал, что когда приезжал в Зеленоград впервые, то общался с местными жителями и обсуждал с ними вопросы транспортной доступности округа. Собянин добавил, что за последние годы было многое сделано для улучшения ситуации — была запущена скоростная электричка, а в перспективе в рамках реализации проекта Московского центрального диаметра Зеленоград свяжет с подмосковным Раменским новая линия через Москву. Это, по его словам, решит проблему с общественным транспортом в Зеленограде. Кроме того, как отметил Собянин, дорожное строительство в Московском регионе также направлено на повышение транспортной доступности, в частности реализация проекта ЦКАД.
Также во время встречи с избирателями он затронул тему качества школьного образования. По его мнению, уровень образования всех школах Москвы должен быть одинаково высок, независимо от того, в каком округе находится то или иное учебное заведение.
По его словам, такой подход к школьному образованию дает положительные результаты.
"Сегодня ситуация серьезным образом изменилась, и количество московских детишек, которые поступают на бюджетные места в престижные вузы, просто в разы увеличилось. И это очень важно для того, чтобы наши дети были конкурентными в жизни на старте и в целом", — сказал Собянин.
Он также рассказал, как решаются вопросы медицинского обеспечения округа, благоустройства дворовой территории и создание новых парков и скверов.
В ходе встречи жители Зеленограда обратись к кандидату с просьбами. В частности, граждан интересовали вопросы организации дополнительного парковочного пространства возле социальных объектов, озеленение территории округа, устройство опор освещения.
"Проектирование заканчиваем. В следующем году начнем стройку", — пообещал Собянин.
Ранее Мосгоризбирком в ходе жеребьевки распределил 12 помещений между кандидатами и доверенными лицами для организации встреч с избирателями. Помещения предоставляются на безвозмездной основе. Каждый кандидат может провести одну встречу по будням с 18.00.