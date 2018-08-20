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Политика

Наина Ельцина ответила на заявление о попытке мужа сбежать из-за путча

(обновлено: 20:25 20.08.2018)
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© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкБорис Николаевич Ельцин. Архивное фотоБорис Николаевич Ельцин. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 авг — РИА Новости. Вдова первого президента России Наина Ельцина назвала бредом заявления бывшего вице-президента Александра Руцкого о том, что Борис Ельцин во время августовского путча 1991 года "ушел в трехсуточный запой и несколько раз пытался бежать в американское посольство".

Здание Ельцин-Центра в Екатеринбурге. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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В Ельцин Центре ответили на слова Руцкого о попытке побега экс-президента

Ранее Руцкой заявил в интервью газете "Московский комсомолец", что во время путча "не давал Ельцину опозориться и сбежать в американское посольство" и, "рискуя жизнью", привез президента СССР Михаила Горбачева из крымского Фороса в Москву. Руцкой в 1991 году был вице-президентом Ельцина, но в конфликте 1993 года они были по разные стороны баррикад.

"Для меня и Руцкой, и (в 1991-1993 годах руководитель Верховного совета России Руслан) Хасбулатов — люди, которым давно нет веры. Столько предательств и лжи на их совести, что невозможно всерьез оспаривать очередной бред, который они распространяют", — говорится в сообщении вдовы первого президента, распространенном "Ельцин-центром".

"Но потом я подумала, что далеко не все молодые люди знают, что происходило в дни путча 91-го года, когда в стране была предпринята попытка государственного переворота", — добавила Ельцина.

Президент России Борис Николаевич Ельцин приветствует участников митинга у здания Верховного Совета РСФСР. 20 августа 1991
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Коржаков опроверг сообщения о попытках Ельцина сбежать во время путча

Она рассказала, что все три дня путча — с 18 по 21 августа 1991 года — провела сначала с внуками дома у одного из сотрудников службы безопасности, а затем в своей квартире с дочерью.

"Я очень волновалась за Бориса. Зная его характер, понимала: он будет с защитниками Белого дома до конца. Иначе просто быть не могло! Потом, много позже, те, кто был в Белом доме, писали в своих воспоминаниях, что служба безопасности в случае штурма здания хотела вывезти Бориса в американское посольство. Но он категорически отказался. А иначе и быть не могло. Муж был очень смелым человеком и в тяжелых ситуациях всегда принимал удар на себя. Так было и в политике, и в жизни", — заявила Ельцина.

"Борис Николаевич, к сожалению, уже не может ответить этим лжецам. Хотя, думаю, при нем бы они побоялись так нагло врать", — заключила она.

Ранее первый заместитель исполнительного директора "Ельцин-центра" Людмила Телень заявила РИА Новости, что, согласно воспоминаниям одного из сотрудников службы охраны, Ельцину предлагали в случае опасности воспользоваться специальным выходом из Белого дома, который позволял обойти оцепление, однако он отказался.

Анатолий Александрович Собчак. Архивное фото
© РИА Новости / Борис Кауфман
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Путин рассказал о "трещине" в отношениях Собчака и окружения Ельцина‍

В ночь на 19 августа 1991 года представители высшего руководства СССР, несогласные с политикой реформ президента страны Михаила Горбачева и проектом нового Союзного договора, создали государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП). Эта дата вошла в историю государства как августовский путч. В этот день состоялась попытка отстранить Горбачева от поста президента и поменять проводимый им курс.

Несколько десятков танков вплотную приблизились к Дому Верховного совета и правительства РСФСР на Краснопресненской набережной в Москве (Белому дому). Сопротивление путчистам возглавили президент РСФСР Борис Ельцин и руководство России. Ельцин подписал указы, в которых создание ГКЧП было квалифицировано как попытка государственного переворота, а союзные ведомства, в том числе силовые, были переподчинены президенту России.

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Политика
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Ярополк
Попытку сохранить страну назвали "путчем" те, кто её распродавал впоследствии! Те, кто уничтожил СССР.
То есть - предатели. С ельциным и Горбачевым во главе.
20:01
20.08.2018
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Иван Петров
Ну а что, если было именно так, она бы признала правду? У гроба карманов нет. Не пора ли покаяться?
20:00
20.08.2018
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