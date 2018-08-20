Суд рассмотрит апелляцию снятой с выборов актрисы из "Уральских пельменей"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 авг — РИА Новости. Свердловский областной суд 24 августа рассмотрит апелляционную жалобу актрисы шоу "Уральские пельмени" Юлии Михалковой на решение Ленинского суда Екатеринбурга, который отменил регистрацию актрисы на выборах в городскую думу, сообщает облсуд в понедельник.
Михалкова подавала документы для регистрации кандидатом на выборах в городскую думу Екатеринбурга в качестве самовыдвиженца по девятому округу. По этому же округу подали документы еще пять кандидатов: Роман Тихонов от ЛДПР, Юрий Лесников от "Яблока", Виталий Чачин от "Справедливой России", Елена Дерягина от "Единой России" и Денис Курочкин от КПРФ.
Юлия Михалкова в 2016 году для участия в выборах депутатов Госдумы выдвинула свою кандидатуру на предварительное голосование "Единой России". По итогам праймериз участница шоу "Уральские пельмени" заняла третье место, но позже сняла свою кандидатуру.