В Крыму ответили на заявления Киева о планах по возвращению полуострова

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Заявления киевских властей о "возвращении" Крыма связаны с предстоящими выборами президента на Украине, заявил в разговоре с RT депутат Госсовета республики Владислав Ганжара.

Ранее заместитель представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов заявил, что Киев не планирует "возвращать" полуостров силовым путем. При этом политик призвал ужесточить санкции против России.

По словам Ганжары, у Киева в принципе не может быть планов по возвращению полуострова, поскольку это невозможно. Депутат подчеркнул, что украинские власти прекрасно понимают, что Крым — это российская территория.

"Это очередная выдумка, которая связана в первую очередь с заявлением на внутреннюю аудиторию", — сказал Ганжара.

Он заявил, что любые попытки силового решения крымского вопроса обречены на провал. При этом депутат призвал украинские власти не расширять санкции против России, поскольку такое решение навредит в первую очередь Киеву.

Крым и Севастополь стали российскими регионами в результате референдума, который проводился после госпереворота на Украине в 2014 году. Около 97 процентов жителей Республики Крым и 96 процентов жителей Севастополя высказались за возвращение в состав России.

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