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Политика

Коржаков опроверг сообщения о попытках Ельцина сбежать во время путча

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Первый президент России Борис Ельцин во время путча и штурма Белого дома в 1991 году не планировал бежать в США, хотя американское посольство предложило ему убежище. Об этом рассказал РИА Новости бывший начальник службы безопасности Ельцина, участник событий Александр Коржаков.

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Ранее в интервью газете "Московский комсомолец" бывший вице-президент России Александр Руцкой сообщил, что во время путча в 1991 году Ельцин якобы ушел в "трехсуточный запой" и пытался сбежать в американское посольство.

"Когда была угроза штурма, Белый дом практически был окружен баррикадами и танками, положение было трудное, я сказал Ельцину, что есть два выхода: или спускаемся в подвал и отсиживаемся… или есть предложение американского посольства…", — заявил Коржаков.

Он отметил, что здание посольства было через дорогу от Белого дома, в 200 метрах.

По его словам, когда находиться в доме правительства на Краснопресненской набережной стало опасно для жизни и необходимо было его покинуть, он сопроводил Ельцина к машине. "Тогда он (Ельцин. — Прим. ред.) меня спросил: "Куда мы собираемся ехать?" Я ему сказал, что или в посольство, или в подвал. Он сказал, нет, давайте я лучше здесь, со своими. Он хотел быть со своими", — отметил Коржаков.

Начальник службы безопасности Ельцина также назвал неправдой слова Руцкого о запое президента. Коржаков пояснил, что в те дни Ельцин почти ничего не пил и не ел из-за нервного напряжения. "Только чай, кофе, выпили по рюмке коньяка. Вот так было дело", — заключил он.

"Вел себя мужественно"

В Ельцин Центре резко раскритиковали заявление Руцкого. Так, первый заместитель исполнительного директора организации Людмила Телень назвала слова бывшего вице-президента России ложью.

Анатолий Александрович Собчак. Архивное фото
© РИА Новости / Борис Кауфман
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"Это бессовестная ложь. Общеизвестно, что в эти дни Борис Ельцин вел себя очень мужественно, возглавив сопротивление граждан России путчистам. Это подтверждают и участники событий, и журналисты, которые все три дня находились в Белом доме. Действительно, служба безопасности Бориса Ельцина рассматривала возможность его эвакуации в посольство США. Однако сам Ельцин категорически отказался от этого. Это не раз описано в воспоминаниях участников событий", — сказала Телень РИА Новости, комментируя заявления Руцкого.

По ее словам, воспоминания современников Ельцина позволили восстановить почти поминутно события того времени. "Но сейчас выросло целое поколение людей, которое по разным причинам плохо представляет себе, что происходило в дни путча. На них, видимо, и рассчитывал Руцкой, предприняв попытку переписать историю", — отметила первый заместитель исполнительного директора Президентского центра Б. Н. Ельцина.

Она подчеркнула, что, согласно воспоминаниям одного из сотрудников службы охраны, Борису Ельцину предлагали в случае опасности воспользоваться специальным выходом из Белого дома, который позволял обойти оцепление, однако он от этого тоже отказался. Телень добавила, что Ельцин "показал себя в те дни человеком большого личного мужества и никакие заявления Руцкого не смогут это опровергнуть".

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