Ельцин во время путча не собирался бежать в посольство США, заявил Коржаков

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Первый президент России Борис Ельцин во время путча и штурма Белого дома в 1991 году не собирался бежать в США, хотя американское посольство предложило ему убежище, рассказал РИА Новости начальник службы безопасности Ельцина, участник событий Александр Коржаков.

Ранее в интервью газете " Московский комсомолец " бывший вице-президент России Александр Руцкой сообщил, что во время путча в 1991 году Ельцин якобы ушел в "трехсуточный запой" и пытался сбежать в американское посольство.

"Когда была угроза штурма, Белый дом практически был окружен баррикадами и танками, положение было трудное, я сказал Ельцину, что есть два выхода: или спускаемся в подвал и отсиживаемся… или есть предложение американского посольства… Здание посольства было через дорогу от Белого дома, в 200 метрах", — рассказал Коржаков.

По его словам, когда находиться в доме правительства на Краснопресненской набережной стало опасно для жизни и необходимо было его покинуть, он сопроводил Ельцина к машине. "Тогда он (Ельцин. — Прим. ред.) меня спросил: "Куда мы собираемся ехать?" Я ему сказал, что или в посольство, или в подвал. Он сказал, нет, давайте я лучше здесь, со своими. Он хотел быть со своими", — отметил Коржаков.

Начальник службы безопасности Ельцина также назвал неправдой слова Руцкого о запое президента. Коржаков пояснил, что в те дни Ельцин почти ничего не пил и не ел из-за нервного напряжения. "Только чай, кофе, выпили по рюмке коньяка. Вот так было дело", — заключил он.

В ночь на 19 августа 1991 года представители высшего руководства СССР, не согласные с политикой реформ президента страны Михаила Горбачева и проектом нового Союзного договора, создали Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР). Эта дата вошла в историю государства как августовский путч. В этот день состоялась попытка отстранить Горбачева от поста президента и поменять проводимый им курс.

Несколько десятков танков вплотную приблизились к Дому Верховного совета и правительства РСФСР на Краснопресненской набережной (Белому дому). Сопротивление путчистам возглавили президент РСФСР Борис Ельцин и руководство России. Ельцин подписал указы, в которых создание ГКЧП было квалифицировано как попытка государственного переворота; союзные органы исполнительной власти, включая силовые структуры, были переподчинены президенту России.