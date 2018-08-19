В Сети появилось видео тоста Путина на свадьбе главы МИД Австрии

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В сети появилось видео, как российский лидер Владимир Путин произносит тост на немецком языке на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль.

Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выступление Путина вызвало аплодисменты у всех гостей.

"Он пожелал долгих совместных лет молодоженам, счастья в семье. Достаточно долгий тост был. Много шутил, что было по достоинству отмечено гостями, которые неоднократно прерывали его аплодисментами", — рассказал Песков.

Глава государства заглянул на торжество в субботу по пути в Берлин, где у него были запланированы переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. За час, проведенный на свадьбе, российский лидер успел поздравить молодоженов, вручить подарки, исполнить танец с невестой и расписаться на капоте автомобиля.

Казачий хор на свадьбе

С российским лидером также прибыл казачий ансамбль — это стало подарком главе австрийского МИД на свадьбу.

Артисты Кубанского казачьего хора исполнили популярные кубанские и европейские песни, а также увлекли гостей в хороводе, рассказал РИА Новости директор коллектива Анатолий Арефьев.

"Возможно, это моё субъективное мнение, но гости были приятно шокированы нашим выступлением. С самой первой песни, которой в программе стала "Люблю я козаченьку", Кнайсль вместе с супругом пустились в пляс. Нас такая реакция, конечно, очень вдохновила", — заявил Арефьев.

Он отметил, что хор спел несколько незапланированных песен, в числе которых были и популярные европейские.

"В частности, министру мы подарили "Натали" на французском, а её супругу — песню на немецком. По просьбе гостей пели "Катюшу", "Калинку". Очень понравилась всем "Роспрягайтэ, хлопци, конэй", а под "Гармонь-Кубань" все гости уже кружились в хороводе", — отметил директор хора.

Как рассказал Арефьев, Австрию артисты покидают в воскресенье с чувством выполненного долга. "Вчерашнее торжество, добрая, благожелательная, атмосфера, которая там царила, показали самое главное: у нас нет непреодолимых проблем", — заключил он.