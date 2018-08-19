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Политика

В Кремле опровергли сообщения о планах Путина приехать на свадьбу Шредера

(обновлено: 16:53 19.08.2018)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин, Герхард Шредер и Со Ен Ким. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин, Герхард Шредер и Со Ен Ким. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Планов приехать на свадьбу бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера у российского президента Владимира Путина пока нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент РФ В. Путин посетил Австрию
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Он крикнул "горько!" и улетел к Меркель. Удивительный визит Путина в Европу

Ранее Bild сообщило, что Путин может посетить свадьбу Шредера и его избранницы, гражданки Южной Кореи Ким Со Ён. По данным издания, церемония бракосочетания намечена на 5 октября и пройдет в берлинском отеле "Адлон".

"Пока таких планов нет. Разговоров не было", — сказал собеседник агентства.

Накануне Путин посетил свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль. Глава государства заглянул на торжество в субботу по пути в Берлин, где у него были запланированы переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. За час, проведенный на свадьбе, российский лидер успел поздравить молодоженов, вручить подарки, исполнить танец с невестой и расписаться на капоте автомобиля.

Дружба со Шредером

Шредера и Путина связывает многолетняя дружба. Первая встреча тогдашнего канцлера ФРГ и президента России прошла в 2000 году.

Весной Шредер дал интервью для документального фильма Андрея Кондрашова "Путин", в котором рассказал, чем они с Путиным похожи.

Танец с невестой и тост на немецком. Путин на свадьбе главы МИД Австрии Кнайсль
© Ruptly
Опубликовано видео тоста Путина на свадьбе главы МИД Австрии

"Он рос в коммуналке и с крысами, я — в бараке без отопления и электричества", — рассказал бывший канцлер.

"Мы оба не забыли, откуда мы родом. Это весьма кстати в политике, когда в прежней жизни не все было легко. Есть, наверное, еще одна параллель: он говорил о своей матери очень-очень нежно и уважительно. Как и я о своей", — сказал Шредер.

Бывший канцлер также подтвердил, что они с Путиным друзья.

"Да, так и есть. И так и будет. Я доверяю Владимиру Путину", — заявил он.

Шредер объяснил, что дружба подразумевает возможность делиться своим мнением и высказывать критику, но исключительно с глазу на глаз. При этом он признал, что, возможно, не все знает о российском президенте, потому что "у всех есть секреты".

С точки зрения Шредера, сближение России и Германии невозможно без Путина. "Управлять Россией — непростая задача. Скорее вы должны исходить из того, что после Путина лучше не будет. Шагом к сближению могло бы быть постепенное снятие обоюдных санкций", — пояснил он.

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Политика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Cicicipi
Превращение в свадебного генерала ВВП сумеет предотвратить, мне думается. Быть мировым посмещищем - не его стиль. Клоунов и так хватает, у соседей, как ближних так и дальних.
15:59
19.08.2018
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philimon61
Владимир Владимирович, надо ехать :)
15:56
19.08.2018
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