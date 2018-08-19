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Политика

Путин и Меркель три часа сверяли часы по главным вопросам

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Переговоры Путина и Меркель в Берлине (31)
(обновлено: 11:52 19.08.2018)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи в резиденции правительства ФРГ Мезеберг. 18 августа 2018Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи в резиденции правительства ФРГ Мезеберг. 18 августа 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Российский президент Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель три часа обсуждали Украину, Сирию и Иран, говорили об экономической важности "Северного потока — 2"

и поделились мнениями о текущем состоянии отношений между странами, а также договорились развивать диалог по всем аспектам.

Президент РФ В. Путин посетил Австрию
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Он крикнул "горько!" и улетел к Меркель. Удивительный визит Путина в Европу

Встреча состоялась в загородной правительственной резиденции Мезеберг под Берлином. Путин приехал туда из Австрии, где был гостем на свадьбе главы австрийского МИД Карин Кнайсль. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, министр пригласила Путина на свадьбу еще во время визита российского лидера в Вену 5 июня.

Перед началом переговоров Путин и Меркель сделали заявление для прессы. Песков объяснил необычный формат поздним началом переговоров: "все-таки суббота, совсем поздно делать заявления с информационной точки зрения не совсем удобно".

Переговоры двух лидеров продолжались три часа, а по их окончании Песков сообщил, что разговор был обстоятельным.

"Переговоры были длительные. Очень обстоятельный детальный разговор по темам, которые в целом были обозначены в заявлении президента и канцлера (перед началом беседы)", — сказал он журналистам по итогам встречи.

При этом Песков пояснил, что общение Путина и Меркель было лишь сверкой часов, и выходить на какие-то договоренности не предполагалось. "Не было цели достигнуть договоренности. Это была очень полезная своевременная беседа по сверке часов, по целому ряду таких актуальных, активно развивающихся вопросов", — сказал он.

"Северный поток — 2"

Одной из основных тем переговоров было строительство газовой трубы "Северный поток — 2" из России в Европу.

Трубы для газопровода Северный поток ‑ 2 на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Опасности для "Северного потока — 2", истинные и мнимые

Проект предполагает создание двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком" через территориальные или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Компании Nord Stream 2 AG, оператору трубы, осталось получить разрешения на строительство только от Дании.

Путин и Меркель согласились, что политизировать "Северный поток — 2" нельзя.

"Был подчеркнут исключительно коммерческий характер и конкурентное преимущество этого проекта. И Путин, и Меркель сошлись на том, что неправильно каким-то образом политизировать этот проект", — сообщил Песков журналистам.

"Северный поток 2" — это исключительно экономический проект", — сказал президент России в заявлении для прессы.

Он напомнил, что потребление российского газа в Германии постоянно увеличивается и в 2018 году выросло на 13%.

Рейтинг стран Европы по доступности природного газа для населения
© РИА Новости, Инфографика
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Рейтинг стран Европы по доступности природного газа для населения

"Одним из приоритетных направлений является энергетика, это хорошо известно. Германия — крупнейший покупатель российских энергоресурсов. В 2017 году мы только газа поставили 53,8 миллиарда кубических метров", — сказал Путин.

Глава российского государства добавил, что эти объемы покрывают более 30% немецкого рынка. "Потребление российского газа постоянно растет и в этом году увеличилось на 13%", — сказал он.

Рабочий визит президента РФ В. Путина в Германию
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Песков назвал переговоры Путина и Меркель обстоятельными

По данным "Газпрома", поставки газа в Германию с 1 января по 15 июня выросли по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 13,2% (на 3,2 миллиарда кубометров). При этом в целом в дальнее зарубежье концерн нарастил поставки на 5,6% (5 миллиардов кубометров), до 93,6 миллиарда кубометров.

Россия всегда вносила и вносит весомый вклад в энергобезопасность Европы, добавил Путин.

"В июне исполнилось 50 лет с начала поставок газа из Советского Союза в Западную Европу. На протяжении всего этого периода времени наша страна надежно обеспечивала бесперебойное энергоснабжение, вносила и вносит весомый вклад в энергетическую безопасность всего европейского континента", — сказал он перед началом переговоров с Меркель.

Обсуждалось также американское противодействие проекту.

"Есть понимание, что, безусловно, проект абсолютно коммерчески выгоден, конкурентен, поэтому необходимо принять меры по тому, чтобы оградить его от возможных нападок, неконкурентных нападок со стороны третьих лиц с тем, чтобы в конечном итоге выйти на завершение этого проекта", — рассказал пресс-секретарь президента России.

"Не стояло цели достигнуть каких-то договоренностей (в связи с санкциями США). Тем более трудно сказать какие могут быть договоренности, но в целом обменялись пониманием того, что проект нужен и он должен быть завершен", — добавил он.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Порошенко назвал "Северный поток — 2" троянским конем Кремля

Еще один обсуждавшийся аспект — продолжение транзита российского газа в Европу через Украину.

Меркель заявил, что даже после запуска "Северного потока — 2" Украина должна сохранить свою роль транзитера.

"Я считаю, что даже после запуска "Северного потока — 2" Украина должна играть свою роль в газовом транзите в Европу. И я очень довольна, что нам удалось начать переговорный процесс по этой тематике", — сказала она.

Путин успокоил, что "Северный поток — 2" "не закрывает возможности продолжения транзита российского газа через территорию Украины", но оговорился, что транзит через Украину должен быть "экономическим во всех смыслах этого слова".

"Хочу отметить, что главное, чтобы украинский транзит — он традиционный для нас — соответствовал экономическим требованиям, был экономическим во всех смыслах этого слова", — сказал он.

"Говорили в целом о международных торгово-экономических отношениях, высказывалась обоюдная обеспокоенность непредсказуемостью решений, особенно в тарифной области, принимаемых некоторыми государствами, в целом опасения, что подобные решения могут иметь в конечном итоге весьма негативные последствия в целом для системы торгово- экономических связей", — добавил Песков журналистам.

Северный поток - 2
"Северный поток – 2"

Украина

Лидеры России и Германии уделили большое внимание и политическому аспекту украинской темы.

"В целом обменялись мнениями по ситуации на Украине. Выразили сожаление в связи с такой тотальной пробуксовкой процесса по имплементации Минских договоренностей. Выражалась обеспокоенность в связи с неясными перспективами продления истекающего закона об особом статусе Донбасса, что является достаточно важным элементом минских договоренностей", — рассказал Песков по итогам переговоров.

Украинские военные в зоне конфликта на востоке Украины
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Политолог рассказал, почему Киев саботирует Минские соглашения

По словам самого Путина, урегулирование "никак не продвигается, имея в виду подчеркнуть безальтернативность реализации Минских соглашений, отметили нашу заинтересованность в работе в рамках "нормандского" формата и контактной группы, готовность и далее оказывать содействие специальной мониторинговой миссии ООН".

"Надеюсь, что нам удастся продвинутся по этому направлению", — добавил российский президент.

Меркель заявила перед переговорами, что на них предполагается обсудить отправку миссии миротворцев ООН на Украину.

"Мы сегодня поговорим о возможности учреждения миссии ООН, которая смогла бы играть свою роль в мирном процессе (на Украине). Германия готова нести здесь ответственность", — сказала она.

Канцлер Германии также выразила надежду, что к началу учебного года на Украине установится перемирие.

"Мы над этим уже довольно работаем. Есть и остаются минские договоренности. Хотя надо констатировать, что у нас пока нет стабильного перемирия. Я надеюсь, что сейчас, к началу нового учебного года, сделать новую попытку обеспечивать перемирие", — сказала она в заявлении для прессы.

Минские соглашения
Минские соглашения

Сирия

Путин и Меркель подробно обсудили и сирийскую проблематику, в том числе инклюзивный формат урегулирования.

"Очень подробно говорили по сирийским делам… Была затронута тема политического урегулирования в Сирии, тема инклюзивного формата политического урегулирования. Это с участием всех", — сказал Песков.

Сирийская семья на границе с Иорданией в провинции Дераа
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Миллионы возвращаются в Сирию, Америка в растерянности

Путин перед началом переговоров заявил, что в Сирии нужно в первую очередь помогать тем районам, в которые могли бы вернуться беженцы, в том числе из европейских стран.

"Важно наращивать гуманитарную составляющую сирийского конфликта, имею в виду, прежде всего, оказание гуманитарной помощи сирийскому народу, и помогать тем районам, куда могут вернуться беженцы, находящиеся за границей", — сказал президент России.

"Я, конечно, не имею в виду в данном случае европейские страны, хотя и из Европы некоторые, наверное, могли бы вернуться. Напомню, что в Иордании – миллион беженцев, в Ливане – миллион беженцев, в Турции – 3 миллиона беженцев. Это, потенциально, огромная нагрузка на Европу, поэтому лучше сделать все для того, чтобы эти люди могли вернуться домой", — заявил он.

По словам главы государства, для их возвращения, по сути, нужны довольно простые вещи. "Помочь восстановить водоснабжение, канализацию, помочь восстановить медицину – самые элементарные вещи. Думаю, что в этом заинтересованы все, в том числе и Европа", — перечислил он.

Непосредственно на переговорах "Путин отметил постепенно набирающий динамику процесс возвращения беженцев, призвав европейские столицы вносить свой вклад в то, чтобы придать этому процессу необратимый характер", сказал Песков

Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Западные СМИ: "В конфликте Трампа с Эрдоганом победит Путин"

Главы государств также обсудили четырехсторонний формат переговоров по Сирии — Турция, Франция, Германия и Россия.

В июле президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что 7 сентября в Стамбуле состоится саммит лидеров Турции, России, Германии и Франции. По его словам, на повестке Сирия и другие региональные проблемы. Песков в пятницу сказал журналистов, что пока такой встречи на повестке дня в согласованном виде нет. Высокопоставленный источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил РИА Новости, что Москва готова участвовать в организуемом Анкарой саммите.

"Упоминался такой формат. Решили, что на экспертном уровне, на уровне помощников будет продолжен диалог в этом формате, с тем чтобы, возможно, в перспективе выйти на повышение уровня общения", — рассказал Песков.

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Сирия до и после начала боевых действий

Иран

Третьей внешнеполитической темой, на которой остановились главы двух государств, стал Иран.

Мужчина читает ежедневную газету на улице Тегерана после заявления президента США Дональда Трампа о политике США относительно Ирана
© AFP 2018 / STR
Американцы снова загоняют Иран в изоляцию. Чем это опасно

Оба они выступили за сохранение иранской ядерной сделки, из которой ранее вышли США.

"Крайне важно сохранить эту одобренную Советом безопасности ООН многостороннюю договоренность, направленную на укрепление региональной и глобальной безопасности и режима ядерного нераспространения", — сказал Путин.

"Мы хотим сохранить СВПД, но мы с озабоченностью следим за деятельностью Ирана, будь то ракетная программа или ситуация в Сирии", — заявила в свою очередь Меркель.

Соглашение между Ираном и "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) было заключено в июле 2015 года. Оно накладывает ограничения на развитие ядерной программы Ирана в обмен на снятие экономических и финансовых санкций. Президент США Дональд Трамп в начале мая объявил, что Вашингтон выходит из него. США восстановили масштабные санкции против Ирана, которые были ранее приостановлены в рамках сделки.

Санкции США против Ирана
© РИА Новости, Инфографика
Санкции США против Ирана

Диалог

Меркель и Путин также обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в целом, высказавшись за продолжение диалога.

"По моему мнению, спорные вопросы можно решить путем диалога, поэтому я рада, что могу принимать господина Путина в качестве гостя здесь в Мезеберге", — сказала Меркель.

Немецкий политик Сара Вагенкнехт. Берлин, 2014
© AFP 2018 / Markus Schreiber
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Путин отметил, что Россия придает большое значение развитию сотрудничества с Германией в политической, экономической и других сферах.

"Исхожу из того, что мы обсудим состояние и перспективы торгово-экономических связей", — сказал он и подчеркнул, что Германия — один из ведущих партнеров России.

Путин и Меркель "подробно обсудили двусторонние отношения, с удовлетворением отметили растущую динамику взаимного торгового оборота", рассказа после переговоров Песков. "У нас был очень хороший рост зафиксирован в прошлом году, на 23% был рост. Тенденция сохраняется и в этом году", — сказал пресс-секретарь.

Российский президент также высказался за развитие культурно-гуманитарных связей двух стран.

"Развивается сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере, проводятся многочисленные мероприятия в рамках года регионально-муниципальных партнерств. Осенью эстафету принимает перекрестный год научно-образовательных партнерств. На 2019 год в Германии запланирована масштабная концертная программа, которая называется "Русские сезоны", — сказал он.

Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Межгосударственные отношения России и Германии

"Восстанавливаются контакты по линии парламентов двух стран… прорабатываются инициативы создания большой межпарламентской комиссии с участием руководства Государственной думы России и бундестага", — добавил президент.

Как рассказал Песков, два лидера обсуждали и взаимодействие по линии гражданского общества.

"Говорили о необходимости расширения диалога по линии гражданского общества, "Петербургский диалог" обсуждался. Подтверждена заинтересованность в этом формате с обеих сторон. Путин также говорил, и Меркель с ним соглашалась, о важности научных обменов, в том числе в высокотехнологичных сферах. Стороны проявили достаточно высокий интерес к активизации контактов в этой области", — сказал пресс-секретарь президента.

Путин также заявил на переговорах, что намерен продолжать практику общения с немецким бизнесом.

"Путин регулярно общается с представителями крупного германского бизнеса, намерен продолжать эту практику. Были отмечены некоторые проекты крупных германских компаний по расширению присутствия на российском рынке. Путин подтвердил нашу заинтересованность в таком взаимодействии, в таком сотрудничестве", — сообщил Песков.

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Политика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Stirliz Stirliz
Ради перечисленных банальных и очевидных слов нечего было и встречаться. Уверен, на самом деле разговор шел о вполне конкретных ПЛАНАХ, но всем об этом знать не обязательно. А мнение сторон о существующем статус-кво давно известно и нам, и самим сторонам.
12:17
19.08.2018
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