"Северный поток" не закрывает транзит газа через Украину, заявил Путин

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Магистральный газопровод "Северный поток — 2" является исключительно экономическим проектом и не предусматривает закрытия транзита через Украину. Об этом заявил президент России Владимир Путин перед началом переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в правительственной резиденции Мезеберг под Берлином.
По словам главы государства, реализация проекта, работа над которым ведется совместно с немецкими партнерами, позволит не только удовлетворить увеличившийся спрос на газ в странах Евросоюза, но и усовершенствовать европейскую газотранспортную систему, разнообразить маршруты поставок и свести к минимуму транзитные риски.
Россия вносила и вносит важный вклад в энергетическую безопасность европейских стран и всегда была надежным поставщиком энергоносителей, добавил Путин.
При этом российский президент отметил, что транзит газа через Украину должен соответствовать экономическим требованиям и быть "экономическим во всех смыслах этого слова".
Позиция Берлина
"Я считаю, что даже после запуска "Северного потока — 2" Украина должна играть свою роль в газовом транзите в Европу. И я очень довольна, что нам удалось начать переговорный процесс по этой тематике", — сказала она.
"Северный поток — 2"
Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных у берегов Балтийского моря, — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Разрешения на строительство компании-оператору "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG выдали все эти страны, кроме Дании.