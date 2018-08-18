"Северный поток" не закрывает транзит газа через Украину, заявил Путин

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Магистральный газопровод "Северный поток — 2" является исключительно экономическим проектом и не предусматривает закрытия транзита через Украину. Об этом заявил президент России Владимир Путин перед началом переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в правительственной резиденции Мезеберг под Берлином.

По словам главы государства, реализация проекта, работа над которым ведется совместно с немецкими партнерами, позволит не только удовлетворить увеличившийся спрос на газ в странах Евросоюза, но и усовершенствовать европейскую газотранспортную систему, разнообразить маршруты поставок и свести к минимуму транзитные риски.

Россия вносила и вносит важный вклад в энергетическую безопасность европейских стран и всегда была надежным поставщиком энергоносителей, добавил Путин.

При этом российский президент отметил, что транзит газа через Украину должен соответствовать экономическим требованиям и быть "экономическим во всех смыслах этого слова".

Позиция Берлина

Ангела Меркель, в свою очередь, перед разговором с Путиным подчеркнула важность сохранения статуса страны-транзитера газа за Украиной.

"Я считаю, что даже после запуска "Северного потока — 2" Украина должна играть свою роль в газовом транзите в Европу. И я очень довольна, что нам удалось начать переговорный процесс по этой тематике", — сказала она.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод планируется проложить рядом с действующим "Северным потоком".

Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных у берегов Балтийского моря, — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Разрешения на строительство компании-оператору "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG выдали все эти страны, кроме Дании.