ЦИК предложили создать общественный совет по мониторингу за выборами

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Конгресс общественных наблюдателей предложил ЦИК России создать общественный совет, в который войдут представители различных организаций, осуществляющих мониторинг за выборами, говорится в резолюции конгресса, поступившей в распоряжение РИА Новости.

Конгресс общественных наблюдателей прошел в Москве 17-18 августа.

"Предложить Центральной избирательной комиссии Российской Федерации в соответствии с федеральным законом "Об основах общественного контроля в Российской Федерации" создать Общественный совет с включением представителей основных общественных наблюдательных организаций", — говорится в документе.

Также участники конгресса решили предложить российским парламентариям проработать вопрос о необходимости принятия законопроекта по электронному голосованию с включением в процесс обсуждения представителей "Национального общественного мониторинга".

"Предложить включить представителей "Национального общественного мониторинга" в состав экспертной комиссии по совершенствованию избирательного законодательства при комитете Государственной Думы по контролю и регламенту", — отмечается в документе.

Кроме того, в еще одном пункте резолюции наблюдатели прописали возможность создания в РФ общественной комиссии по внедрению цифровых технологий в избирательный процесс, а также экспертного общественного совета на базе МГУ им. Ломоносова с включением представителей "Национального общественного мониторинга".

Общественные наблюдатели также поддержали практику создания экстерриториальных избирательных участков, как это было сделано для голосования на выборах мэра Москвы за пределами столицы, и намерены рекомендовать внести соответствующие изменения в федеральное законодательство.

Участники конгресса предложили также закрепить статус Всероссийского конгресса общественных наблюдателей как ежегодного с включением в его работу международных электоральных экспертов.

По мнению руководителя исполнительного комитета корпуса "За чистые выборы", координатора НОМ Алены Булгаковой, слова которой приводятся в резолюции, "сейчас наблюдатели должны сконцентрировать свое внимание на работе с действующим законодательством в части правоприменения конкретных норм, которые затрагивают права участников избирательного процесса, как избирателей, так и кандидатов".