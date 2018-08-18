Путин прибыл в аэропорт города Грац, где пройдет свадьба главы МИД Австрии

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в аэропорт австрийского города Грац на юге федеральной земли Штирия, где состоится свадьба главы МИД страны Карин Кнайсль, передает телеканал Oe24.

Как сообщает телеканал, из аэропорта на свадебную церемонию Путин отправится на вертолете. В аэропорту Грац-Талерхоф проводятся усиленные проверки безопасности.

Бракосочетание Карин Кнайсль и Вольфганга Майлингера пройдет в ресторане Gasthaus Tscheppe an der Weinstraße. Там обеспечением безопасности занимаются около 300 полицейских и 50 сотрудников спецподразделения "Кобра". Территорию у ресторана и близлежащие дороги перекрыли на несколько часов.

Приглашение на свадьбу российский президент получил от главы австрийского МИД еще в июне, когда был в Вене с визитом. В качестве свадебного подарка он преподнесет песни в исполнении казачьего ансамбля.

Сообщалось, что всего на свадьбу соберутся около сотни гостей. Среди приглашенных числится канцлер Себастьян Курц, и он может встретиться с Путиным. Карин Кнайсль также намерена провести с российским лидером рабочую беседу.

Встреча с Меркель

На свадьбу главы австрийского МИД Путин заехал по пути в Берлин, где он встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, темой переговоров будет ситуация на Украине и в Сирии, а также американские санкции. В частности, как заявляла Меркель, она намерена поднять тему саммита Германии, Франции, России и Турции по Сирии, который запланирован на 7 сентября в Стамбуле.

Кроме того, лидеры двух стран намерены обсудить вопросы двусторонних торгово-экономических отношений, в том числе строительство газопровода "Северный поток — 2".