Путин предложил кандидатуры на должности глав трех регионов

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил кандидатуры на пост глав Ингушетии, Ямало-Ненецкого автономного округа и Дагестана. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В частности, в Народное собрание Ингушетии президент внес кандидатуры действующего главы региона Юнус-Бека Евкурова, депутата городского совета муниципального образования "Городской округ город Назрань" Урусхана Евлоева и зампредседателя комитета собрания Ильяса Богатырева.

В Законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа президент внес кандидатуры временно исполняющего обязанности губернатора региона Дмитрия Артюхова, зампредседателя комитета местного Заксобрания по социальной политике и ЖКХ Александра Голубенко и директора государственного казенного учреждения "Дирекция транспорта ЯНАО" Виталия Лагутина.

На должность главы Дагестана, в свою очередь, Путин предложил кандидатуры временно исполняющего обязанности главы региона Владимира Васильева, а также заместителей председателя Народного собрания республики Камила Давдиева и Махмуда Махмудова.

Выборы глав соответствующих регионов состоятся в единый день голосования 9 сентября.