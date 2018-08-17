Путин предложил кандидатуры на должности глав трех регионов

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил кандидатуры на пост глав Ингушетии, Ямало-Ненецкого автономного округа и Дагестана. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
В Законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа президент внес кандидатуры временно исполняющего обязанности губернатора региона Дмитрия Артюхова, зампредседателя комитета местного Заксобрания по социальной политике и ЖКХ Александра Голубенко и директора государственного казенного учреждения "Дирекция транспорта ЯНАО" Виталия Лагутина.
На должность главы Дагестана, в свою очередь, Путин предложил кандидатуры временно исполняющего обязанности главы региона Владимира Васильева, а также заместителей председателя Народного собрания республики Камила Давдиева и Махмуда Махмудова.
Выборы глав соответствующих регионов состоятся в единый день голосования 9 сентября.