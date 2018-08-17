Путин назначил посла в Кувейте

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Николая Макарова послом России в Кувейте, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Макарова Николая Валентиновича чрезвычайным и полномочным послом России в Государстве Кувейт", — говорится в документе.

Ранее Макаров занимал в МИД должность замглавы департамента Ближнего Востока и Северной Африки. Другим указом Владимир Путин освободил от этой должности Алексея Соломатина.