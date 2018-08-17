Меркель назвала постоянный диалог с Россией оправданным

БЕРЛИН, 17 авг — РИА Новости. Количество общих проблем, от Украины и Сирии до экономического сотрудничества, делает постоянный диалог с Россией оправданным, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине.

"Количество проблем, которыми мы занимаемся, от Украины до Сирии, до вопроса о нашем сотрудничестве в экономической сфере, так многообразно, что это оправдывает постоянный диалог", — сказал Меркель, добавив, что хочет "продолжить этот диалог завтра".

В субботу в Германии состоятся переговоры Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным.