МИД направил ноту протеста в Госдеп США

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Москва выразила Вашингтону решительный протест из-за продолжающихся грубых нарушений США норм международного права в отношении российских диппредставительств, заявили в МИД.
В ведомстве подчеркнули, что последствия текущей ситуации "выходят далеко за рамки российско-американских двусторонних отношений и затрагивают интересы всего международного сообщества".
Также к проблеме привлекли внимание ООН, соответствующее сообщение получил генсек организации.
В ноте, в частности, отмечается, что последствия действий Вашингтона "подрывают принципы суверенного равенства государств и международного сотрудничества в целях развития дружественных отношений между нациями и укрепления всеобщего мира".
В МИД напомнили, что в помещениях российских представительств осталась личная собственность сотрудников и членов их семей.
"В этой связи Министерство обращается к Государственному департаменту с требованием обеспечить возможность доступа заинтересованных лиц (из числа сотрудников соответствующих российских представительств и членов их семей) в вышеупомянутые помещения в целях возвращения принадлежащего им имущества", — говорится в документе.
В ведомстве подчеркнули, что Москва оставляет за собой право на ответ, если США продолжат нарушать нормы международного права в отношении диппредставительств.
Ситуация с российской дипсобственностью в США
В октябре Госдепартамент признал, что снял с закрытой дипсобственности российские флаги. Москва заявила протест, назвав эти шаги очередной враждебной акцией. Впоследствии флаги вернули российским дипломатам.
В МИД расценили действия Вашингтона как надругательство над государственным символом России.