МИД направил ноту протеста в Госдеп США

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Москва выразила Вашингтону решительный протест из-за продолжающихся грубых нарушений США норм международного права в отношении российских диппредставительств, заявили в МИД.

В Госдепартамент по дипломатическим каналам была направлена соответствующая нота.

В ведомстве подчеркнули, что последствия текущей ситуации "выходят далеко за рамки российско-американских двусторонних отношений и затрагивают интересы всего международного сообщества".

Также к проблеме привлекли внимание ООН, соответствующее сообщение получил генсек организации.

В ноте, в частности, отмечается, что последствия действий Вашингтона "подрывают принципы суверенного равенства государств и международного сотрудничества в целях развития дружественных отношений между нациями и укрепления всеобщего мира".

В МИД напомнили, что в помещениях российских представительств осталась личная собственность сотрудников и членов их семей.

"В этой связи Министерство обращается к Государственному департаменту с требованием обеспечить возможность доступа заинтересованных лиц (из числа сотрудников соответствующих российских представительств и членов их семей) в вышеупомянутые помещения в целях возвращения принадлежащего им имущества", — говорится в документе.

Также в МИД отметили, что Москва требует у Госдепартамента предоставить полную информацию "о мерах, которые, по заверениям американских властей, приняты за истекший период в целях обеспечения безопасности и сохранности имущества".

В ведомстве подчеркнули, что Москва оставляет за собой право на ответ, если США продолжат нарушать нормы международного права в отношении диппредставительств.

Ситуация с российской дипсобственностью в США

В сентябре прошлого года генеральное консульство в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию Госдепартамента. Госдеп потребовал закрыть учреждения, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в России.

В октябре Госдепартамент признал, что снял с закрытой дипсобственности российские флаги. Москва заявила протест, назвав эти шаги очередной враждебной акцией. Впоследствии флаги вернули российским дипломатам.

В МИД расценили действия Вашингтона как надругательство над государственным символом России.