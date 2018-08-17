В Крым "на разведку" приехала норвежская делегация

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Норвежская делегация прибыла в Крым с деловым визитом, сообщил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Возглавляет делегацию глава общественной организации "Норвежская народная дипломатия" Хендрик Вебер.

"Норвежская делегация приехала в Крым с деловым визитом. Мы проведем с ними рабочую встречу, на которой, в том числе, будет представитель нашего МИДа. Будем обговаривать приезд крупной норвежской делегации в октябре этого года, примерную программу и их ожидания от октябрьского визита", — сказал РИА Новости Гемпель.

По его словам, норвежская делегация намерена также посетить байк-шоу в Севастополе.

"Норвежцы сформулировали четкие вопросы по развитию бизнеса в Крыму. Это, скорее всего, будут небольшие пилотные проекты. И если они будут реализованы успешно, то за ними пойдут куда более серьезные инвестиции", — подчеркнул Гемпель.

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