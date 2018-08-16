Путин обсудил с Пашиняном взаимодействие в интеграционных объединениях

Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи. Архивное фото

Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи. Архивное фото

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсудил вопросы взаимодействия в общих интеграционных объединениях, в частности, в рамках ОДКБ, сообщает пресс-служба Кремля.

"По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Обсуждались некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня, а также вопросы взаимодействия в общих интеграционных объединениях, в частности, в рамках ОДКБ", — говорится в сообщении.