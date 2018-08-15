Путин и Си Цзиньпин могут встретиться на полях международных мероприятий

Президент РФ Владимир Путин и член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии КНР Ян Цзечи во время встречи в Сочи. 15 августа 2018

Президент РФ Владимир Путин и член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии КНР Ян Цзечи во время встречи в Сочи. 15 августа 2018

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 15 авг – РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина могут состояться не только во Владивостоке, но и "на полях" международных мероприятий, которые запланированы на конец года, заявил член политбюро ЦК КПК Ян Цзечи.

"По радушному приглашению председатель Си Цзиньпин будет присутствовать на предстоящем Восточном экономическом форуме во Владивостоке, также состоится очередная высшая встреча между двумя лидерами. Мы считаем, что предстоящая встреча и визит председателя станет важнейшим событием во внешней политике Китая и России", — сказал Ян Цзечи на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Член ЦК китайской компартии выразил уверенность, что очередной саммит России и Китая увенчается успехом.

"К концу текущего года также предстоит целый ряд других возможностей для двусторонних встреч на высшем уровне "на полях" многосторонних мероприятий. Нам важно должным образом подготовиться к этим встречам", — сказал он.

По словам Ян Цзечи, торгово-экономические связи России и Китая увеличиваются в объеме, и улучшается их качество. "Вполне можно уже ожидать выход на рубеж 100 миллиардов долларов по товарообороту", — сказал он.

По его словам, согласно указанию лидеров России и Китая, в среду состоялся очередной раунд консультаций с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым по вопросам стратегической безопасности. "Причем наши консультации являются весьма практическими и прошли продуктивно. Я уже пригласил товарища Патрушева на очередной раунд консультаций по стратегической безопасности", — сказал член политбюро ЦК КПК.

"Позвольте мне передать вам наилучшие пожелания и теплый привет от председателя Си Цзиньпина", — сказал Ян Цзечи, пообещав передать от президента РФ Си Цзиньпину ответное приветствие.

Ян Цзечи напомнил о контактах президента РФ и председателя КНР, в том числе в рамках международных мероприятий, заметив, что в ходе диалога состоялся "весьма глубокий разговор по широкому кругу вопросов".

"Все ваши встречи крайне важны, они придали дополнительный мощный импульс развитию двусторонних отношений", — сказал член политбюро ЦК КПК.