Путин и Си Цзиньпин могут встретиться на полях международных мероприятий

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 15 авг – РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина могут состояться не только во Владивостоке, но и "на полях" международных мероприятий, которые запланированы на конец года, заявил член политбюро ЦК КПК Ян Цзечи.
"К концу текущего года также предстоит целый ряд других возможностей для двусторонних встреч на высшем уровне "на полях" многосторонних мероприятий. Нам важно должным образом подготовиться к этим встречам", — сказал он.
По словам Ян Цзечи, торгово-экономические связи России и Китая увеличиваются в объеме, и улучшается их качество. "Вполне можно уже ожидать выход на рубеж 100 миллиардов долларов по товарообороту", — сказал он.
"Позвольте мне передать вам наилучшие пожелания и теплый привет от председателя Си Цзиньпина", — сказал Ян Цзечи, пообещав передать от президента РФ Си Цзиньпину ответное приветствие.
Ян Цзечи напомнил о контактах президента РФ и председателя КНР, в том числе в рамках международных мероприятий, заметив, что в ходе диалога состоялся "весьма глубокий разговор по широкому кругу вопросов".
"Все ваши встречи крайне важны, они придали дополнительный мощный импульс развитию двусторонних отношений", — сказал член политбюро ЦК КПК.