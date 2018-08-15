ЦИК поможет провести "работу над ошибками" в Кемерово

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. ЦИК России в настоящий момент работает в Кемеровской области, помогая местным избирательным комиссиям провести "работу над ошибками" по итогам прошедших выборов, на очереди Санкт-Петербург, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

На заседании ЦИК в среду Памфилова поблагодарила своего заместителя Николая Булаева, который стал инициатором введения такой практики — совместно с сотрудниками профильного управления ЦИК проработал схему работы в регионах.

"У нас подобное прошло в Московской области очень успешно, такая тщательная работа, практическое обучение. У нас сейчас идет, с учетом того, что была не очень благополучная ситуация в Кемеровской области. Как вы знаете, именно поэтому там председатель (региональной избирательной комиссии) сменился", — сказала Памфилова.

Она уточнила, что в настоящее время в Кемеровской области находится секретарь Центризбиркома Майя Гришина вместе с сотрудниками аппарата ведомства, чтобы таким же образом "провести серьезный разбор полетов и ошибок" с участковыми, территориальными избиркомами.

"То же самое намечается в Санкт-Петербурге. К сожалению, у нового председателя возникли там срочные семейные обстоятельства, почему так внезапно ему пришлось взять отпуск незапланированный. Конечно, это наши планы несколько скорректировало. Но я полагаю, что как только он выйдет из отпуска, все это состоится", — сказала Памфилова.

Она подчеркнула, что в Петербурге предстоит не проверка, а именно "работа над ошибками", с учетом всех тех материалов, которые есть по итогам уже проведенных проверок. Материалы о возможных нарушениях, имеющиеся у ЦИК, уже переданы правоохранительным органам, уточнила глава ведомства.

Она добавила, что Булаев, курирующий взаимодействие с этим регионом, уже готовит такой выезд в Петербург, "чтобы провести большую, серьезную учебу, с разбором всех ошибок, с иллюстрацией того, что было, чего не надо делать и почему"; это, по ее словам, будет "целенаправленный, адресный выезд" в целях профилактики и недопущения впредь того, что было в ходе прошлых кампаний.

"Я полагаю, что именно на этом принципе такие десанты будем направлять… Более того, мы с рядом экспертов выявили еще кое-какие элементы по четырем участкам, будут приняты все необходимые меры — заменены председатели комиссий. То есть этот процесс оздоровления и выведения избирательной системы на новый уровень продолжается и будет набирать обороты", — заверила Памфилова.