Путин в поздравлении лидеру КНДР подчеркнул готовность развивать диалог

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении лидеру КНДР Ким Чен Ыну в связи с 73-й годовщиной освобождения Кореи от японского колониального господства подчеркнул готовность установить и наладить диалог, а также развивать взаимовыгодные отношения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Песков подтвердил РИА Новости направление поздравительной телеграммы Путина Ким Чен Ыну.

"Действительно, президент Путин отправил поздравительную телеграмму. Это важная годовщина. Традиционная телеграмма, где подчеркнул желание и готовность установить и наладить диалог и развивать взаимовыгодные отношения", — сказал журналистам Песков.

Он добавил, что существует возможность посещения лидером КНДР Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Такая возможность была обозначена, форум открыт для всех желающих, для всех лидеров региона. Но пока какой-то конкретики нет, каких-либо подтверждений на этот счет мы из Пхеньяна не получали", — уточнил Песков.

Ранее источник в Москве сообщил РИА Новости, что лидеру КНДР направлялось приглашение приехать во Владивосток, при этом строгой привязки визита к ВЭФ нет — предлагались различные варианты привязки к форуму и отдельно от него.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября.

Ранее президент РФ Владимир Путин подтвердил приглашение лидеру КНДР посетить Россию с визитом. Он сказал, что это можно сделать в сентябре в рамках ВЭФ, либо согласовать отдельно по линии МИД.