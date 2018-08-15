Оренбург переживает кризис власти, заявил губернатор

УФА, 15 авг – РИА Новости. В Оренбурге, где во вторник был задержан мэр Евгений Арапов по подозрению во взяточничестве, серьезный кризис власти, но социальная сфера не должна от этого пострадать, заявил на аппаратном совещании правительства губернатор Оренбургской области Юрий Берг.
"В Оренбурге сложилась чрезвычайная ситуация с муниципальным управлением. Но, несмотря на это, город должен жить и работать в нормальном, штатном режиме, и горожане не должны ощутить последствия кризиса муниципальной власти", — сказал Берг.
"Все объекты социальной сферы будут функционировать, все городские программы будут реализованы. Членам правительства поручаю взять под контроль все сферы деятельности областного центра. Контроль за ситуацией оставляю за собой", — добавил губернатор.
Арапов возглавил администрацию Оренбурга в ноябре 2010 года, мэром города стал в октябре 2015 года.