Бала Венкатеш Варма стал новым послом Индии в России

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 авг — РИА Новости. Бала Венкатеш Варма, ранее занимавший пост посла Индии в Испании, назначен новым послом своей страны в Российской Федерации, сообщили журналистам во вторник в индийском МИД.
Как сообщалось ранее, Варма говорит по-русски и хорошо знает Россию. Ранее он работал в посольстве Индии в Москве в качестве третьего секретаря, второго секретаря, а также советника по политическим вопросам. Он также является специалистом по вопросам разоружения.
На посту посла в РФ Варма сменил Панкаджа Сарана, который, как сообщала ранее газета Hindustan Times, назначен заместителем советника премьер-министра Индии по национальной безопасности.