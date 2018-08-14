Бала Венкатеш Варма стал новым послом Индии в России

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 авг — РИА Новости. Бала Венкатеш Варма, ранее занимавший пост посла Индии в Испании, назначен новым послом своей страны в Российской Федерации, сообщили журналистам во вторник в индийском МИД.

"Господин Бала Венкатеш Варма назначен следующим послом Индии в Российской Федерации", — сообщили в дипломатическом ведомстве. Ожидается, что Варма приступит к своим обязанностям в новом качестве уже в ближайшее время, добавили в МИД.

Как сообщалось ранее, Варма говорит по-русски и хорошо знает Россию. Ранее он работал в посольстве Индии в Москве в качестве третьего секретаря, второго секретаря, а также советника по политическим вопросам. Он также является специалистом по вопросам разоружения.

На посту посла в РФ Варма сменил Панкаджа Сарана, который, как сообщала ранее газета Hindustan Times, назначен заместителем советника премьер-министра Индии по национальной безопасности.