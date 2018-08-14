В Казани 22 августа откроется здание генконсульства Китая

КАЗАНЬ, 14 авг — РИА Новости. Здание генерального консульства Китайской Народной Республики в Казани откроется 22 августа, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Во вторник в Казанском Кремле государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев встретился с генеральным консулом КНР в Казани У Инцинем. В частности, обсуждались вопросы расширения контактов между КНР и Татарстаном в сфере экономики, культуры, науки, образования и сохранения культурного наследия. Также была отмечена необходимость сотрудничества и участия Татарстана в трансграничном проекте всемирного наследия "Великий Шелковый путь".

"У Инцинь пригласил Минтимера Шаймиева на церемонию открытия генерального консульства КНР в Казани по улице Подлужная. Торжество состоится 22 августа с участием чрезвычайного и полномочного посла КНР в РФ Ли Хуэй", — говорится в сообщении.

Генконсул подчеркнул в ходе встречи, что учреждение китайского консульства в Казани означает, что Китай уделяет большое значение развитию отношений КНР с Татарстаном и Приволжским федеральным округом. Он также заметил, что благодаря всесторонней поддержке президента Татарстана, правительства республики, мэрии Казани был успешно решен вопрос по подбору помещения для генконсульства КНР в Казани.

Шаймиев отметил, что 14 российских регионов, входящих в Приволжский федеральный округ, – это огромная территория, обладающая большим промышленным, научно-техническим и культурным потенциалом. "Работать в таком большом консульском округе почетно, познавательно и очень ответственно. Мы с благодарностью восприняли решение КНР о выборе местом дислокации консульства именно город Казань", — сказал он, пожелав консулу успехов в работе и отметив готовность республики содействовать деятельности консульства.

Решение об открытии генерального консульства КНР в Казани было принято в августе 2015 года. Консульский округ включает в себя все 14 субъектов Приволжского федерального округа РФ и является самым большим по численности территорий среди консульств КНР, работающих в России. В настоящее время генконсульство в Казани размещается в одном из офисно-торговых центров города. У Инцинь официально приступил к исполнению обязанностей генерального консула в Казани в апреле 2017 года.

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