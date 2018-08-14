Песков назвал темы переговоров Путина и Меркель

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель "сверят часы" по ситуации на Украине и в Сирии и обсудят рестрикции США, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Будут, очевидно, что будут. Действительно в субботу Путин будет в Берлине, состоятся его переговоры с канцлером Меркель, они сделают заявление для прессы. Но что касается тем, то это "сверка часов" по всем важнейшим проблемам. Это, конечно, и международный круг вопросов — это и Украина, это и Сирия, это и рестрикции, с которыми так или иначе сталкиваются сейчас многие страны, и с последствиями этих рестрикций", — сказал Песков в ответ на просьбу уточнить, будут ли в ходе визита Путина в Берлин обсуждаться вопросы по Украине и ситуация с американскими санкциями.

Пресс-секретарь президента отметил, что будут затронуты вопросы двусторонних торгово-экономических отношений, тема реализации крупных международных коммерческих проектов. "Я имею в виду, конечно, "Северный поток — 2" и иные вопросы, которые стороны посчитают необходимым затронуть", — заключил он.