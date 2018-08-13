В Югре назначили двух новых заместителей губернатора

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 авг — РИА Новости. Новые заместители губернатора Ханты-Мансийского автономного округа, которые будут курировать вопросы экономики и строительства, приступают к работе в региональном правительстве, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

Уточняется, что глава региона Наталья Комарова подписала в понедельник ряд соответствующих распоряжений.

"В соответствии с документом, на должность директора департамента экономического развития — заместителя губернатора Югры с 13 августа 2018 года назначен Николай Милькис", — говорится в сообщении.

По информации властей, уроженец Москвы Милькис ранее возглавлял корпорации развития Калужской области и Подмосковья, а до назначения в ХМАО работал в Обнинском институте атомной энергетики НИЯУ МИФИ. На посту замгубернатора, курирующего вопросы экономики, он сменил Павла Сидорова, освобожденного от должности 1 июня.

Вторым новым замглавы региона, как отмечается, стал Андрей Зобницев, до этого трудившийся в качестве первого заместителя директора окружного департамента по управлению государственным имуществом. Он приступит к работе со вторника, пояснили в департаменте общественных и внешних связей.

"Как заместитель губернатора он будет курировать строительную сферу и сменит на этом посту Дмитрия Шаповала, который покидает правительство Югры с 13 августа", — добавили в ведомстве.

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