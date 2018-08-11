Глава японской делегации пообещал донести правду о Крыме

ЯЛТА, 11 авг – РИА Новости. Глава японской делегации, председатель неправительственной организации "Иссуй-Кай" Мицухиро Кимура заявил, что ставит перед собой задачу донести правду о событиях в Крыму до жителей Японии.

Японская делегация приехала в Крым с культурным визитом. В ее составе в основном японские музыканты.

"Тот референдум, который прошел в Крыму в 2014 году, на котором крымчане единодушно выразили стремление вернуться в состав России, в Японии трактуется несколько в ином ключе. Однако наша задача заключается в донесении правды о сути происходящих событий в Крыму до японской общественности", — сказал Кимура на встрече с властями Ялты.

Кимура подчеркнул, что именно желание получить объективную информацию о происходящих в Крыму процессах побудило его посетить полуостров.

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