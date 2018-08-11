Причин для кризиса в отношениях России и Греции нет, заявил политолог

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Нынешние осложнения в отношениях Греции и России выходят за рамки двусторонней повестки, не исключено, что решения о высылке дипломатов, а также о возможном отзыве посла Греции из России могли приниматься с учетом влияния со стороны Евросоюза и партнеров по Североатлантическому альянсу, но видимых причин для подобного кризиса не было, заявил РИА Новости политолог, директор Института стратегического планирования Александр Гусев.

Источник в правительстве Греции сообщил РИА Новости в пятницу, что МИД Греции отзывает из Москвы своего посла Андреаса Фриганаса. По его словам, в ближайшие дни Фриганас вернется в Афины, а в Москву будет направлен другой посол, но пока неизвестно, когда это произойдет. Информацию об отзыве посла подтвердил греческий дипломатический источник. Официальный комментарий МИД получить пока не удалось.

"У нас всегда были достаточно теплые отношения с Греческой республикой, и то, что происходит сейчас в двусторонних отношениях, — это факт из рук вон выходящий. Потому что отзывают послов, когда происходит что-то чрезвычайно серьезное, по сути дела начинаются военные действия. Возникает целый ряд вопросов: что же такое случилось, что стало поводом для такого осложнения отношений, видимых причин для этого не было", — сказал эксперт.

МИД Греции в пятницу выпустил заявление в связи с ответными мерами России на высылку российских дипломатов. Греческий МИД назвал Россию "товарищем Турции по оружию", заявил, что Москва неуклонно отходила от позиций, отвечающих уровню дружбы и сотрудничества, который характеризовал отношения между Грецией и Россией в течение 190 лет. По мнению Афин, Россия не осознает, что у Греции есть свои интересы и критерии в международной политике. Афины назвали ответные меры Москвы "произвольными и мстительными".

Гусев подчеркивает: необходимо помнить, что Греция — это часть Евросоюза, она поддерживала введение санкций против РФ, и последний демарш следует рассматривать в том числе в русле отношений Москвы, Брюсселя и Вашингтона.

"На греков очень сильное влияние имеют лидеры европейских государств, также они не хотят ссориться и с США — все-таки необходимо учитывать, что Греция является членом НАТО. И американцы сейчас давят и будут это делать дальше. Все это идет в одной канве, и ситуацию следует рассматривать не только в контексте взаимоотношений России и Греции, а в целом в контексте отношений России и Евросоюза, стран-членов НАТО. Здесь не просматривается тенденции только российско-греческих отношений, здесь гораздо все шире и глубже", — сказал эксперт.

По его словам, говорить о том, что стороны оперативно найдут выход "из этого турбулентного состояния сейчас сложно". Можно ожидать, что со стороны Москвы будет предпринят ряд шагов для нормализации отношений, и не исключено, что с этой целью пройдут консультации, предположил эксперт.

"Если это не удастся сделать и если подтвердится информация об отзыве посла, то всегда есть жесткий вариант: я полагаю, что Россия будет адекватно отвечать на эти недружественные шаги", — заявил Гусев.