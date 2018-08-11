В Крыму ответили на слова Порошенко об украинском флаге над Ялтой

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг — РИА Новости. Флаг Украины никогда не поднимется над Ялтой или Крымом, заявил РИА Новости вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Ранее украинский президент Петр Порошенко в день Ялты пожелал, чтобы над городом и всем полуостровом развевался флаг Украины.

Как отметил Фикс, киевским властям необходимо прекратить спекуляции на тему российского статуса полуострова. Парламентарий также предложил Порошенко больше уделять проблемам внутри Украины.

"Те месяцы, которые ему остались в качестве президента, пусть он занимается своими делами и не лезет в наши дела. Ялта отмечает день города, и все будет хорошо", — сказал Фикс.

Он также подчеркнул, что украинские власти должны прекратить вмешиваться во внутренние дела России.

Сенатор Алексей Пушков также ответил на заявление украинского президента. В частности, парламентарий напомнил Порошенко о его низком рейтинге среди украинцев и отметил, что в таком случае главе государства остается лишь давать пустые обещания.

Крым стал российским после проведенного на полуострове референдума, на котором более 96 процентов республики и 95 процентов жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав России.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>