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Политика

В Крыму ответили на слова Порошенко об украинском флаге над Ялтой

(обновлено: 14:53 11.08.2018)
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© РИА Новости / Ирина НехорошкинаВид на Ялту со стороны отеля Ливадийский. Архивное фотоВид на Ялту со стороны отеля Ливадийский. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг — РИА Новости. Флаг Украины никогда не поднимется над Ялтой или Крымом, заявил РИА Новости вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Крым. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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На Украине разработали новый план "возвращения" Крыма
Ранее украинский президент Петр Порошенко в день Ялты пожелал, чтобы над городом и всем полуостровом развевался флаг Украины.

Как отметил Фикс, киевским властям необходимо прекратить спекуляции на тему российского статуса полуострова. Парламентарий также предложил Порошенко больше уделять проблемам внутри Украины.

"Те месяцы, которые ему остались в качестве президента, пусть он занимается своими делами и не лезет в наши дела. Ялта отмечает день города, и все будет хорошо", — сказал Фикс.

Лидер всеукраинского объединения Батькивщина Юлия Тимошенко во время пресс-конференции во Львове
© РИА Новости / Стрингер
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"Что Тимошенко, что Порошенко…" Депутат из Крыма о рейтингах на Украине
Он также подчеркнул, что украинские власти должны прекратить вмешиваться во внутренние дела России.

Сенатор Алексей Пушков также ответил на заявление украинского президента. В частности, парламентарий напомнил Порошенко о его низком рейтинге среди украинцев и отметил, что в таком случае главе государства остается лишь давать пустые обещания.

Крым стал российским после проведенного на полуострове референдума, на котором более 96 процентов республики и 95 процентов жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав России.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

Жовто-блакитные мечты
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Жовто-блакитные мечты
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Политика
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
andreas.globetrotter
Как говорится, хороший товар в рекламе не нуждается. А Порошенко только и делает, что перечисляет места, где он хотел бы видеть украинский флаг.
13:52
11.08.2018
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Vasiliy Vasechkin II
«Порошенко в день Ялты пожелал, чтобы над городом и по всему Крыму развевался украинский флаг»

Петя неисправимый мечтатель, фантазёр и лгун.
13:57
11.08.2018
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