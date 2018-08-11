Лавров назвал дружбу России и Греции прочной основой для взаимодействия

АФИНЫ, 11 авг — РИА Новости, Геннадий Мельник. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что народы России и Греции объединяют цивилизационные, духовные и культурные корни, а многовековая дружба и симпатии составляют прочную основу для наращивания взаимодействия в различных областях.

Об этом говорится в приветствии главы МИД РФ организаторам, участникам и гостям благотворительного фестиваля христианской культуры "Россия-Греция. Вместе сквозь века", опубликованном на сайте мероприятия. Фестиваль проходит в городе Керкира на острове Корфу с 9 по 15 августа.

"В этом году наши страны отмечают две знаменательные даты — 190-летие установления дипломатических отношений и 25-летие подписания Договора о дружбе и сотрудничестве. Наши народы объединяют цивилизационные, духовные, культурные корни. Многовековая дружба и симпатии составляют прочную основу для наращивания плодотворного взаимодействия в различных областях. Наглядный пример — проведение перекрестного Года туризма Россия — Греция, масштабная программа которого успешно реализуется, привлекая все больше участников", — говорится в приветствии министра.

По словам Лаврова, отрадно, что фестиваль становится хорошей традицией и проходит в дни памяти православного святого — покровителя острова Корфу — Спиридона Тримифунтского, почитаемого и в России.

"Высоко ценим бережное отношение жителей острова к подвигу святого праведного воина — великого русского флотоводца адмирала Федора Ушакова, освободителя Ионических островов", — отметил Лавров.

Глава МИД России убежден, что форум станет органичной частью празднования памятных дат, будет способствовать дальнейшему укреплению гуманитарно-культурных связей между двумя странами, расширению контактов между гражданами.

Фестиваль в Керкире проходит в третий раз. В его программе — выставки, посвященные первому правителю Греции Иоанну Каподистрия и русскому адмиралу Федору Ушакову.

В Греции адмирала Ушакова почитают как святого — он освобождал Корфу от французских войск, проявил себя как искусный организатор и политик при создании греческой Республики Семи Островов. Ушаков участвовал в русско-турецких войнах 1768-1774 и 1787-1791 годов.

Фестиваль проходит в дни ухудшения дипломатических отношений между Грецией и Россией. В начале июле Греция объявила о высылке двух российских дипломатов и запрете на въезд в страну двух гражданам России. 6 августа МИД России объявил о зеркальных ответных мерах. Однако Афины сочли ответ Москвы "произволом и местью". Греческий МИД назвал Россию "товарищем Турции по оружию", заявил, что Москва неуклонно отходила от позиций, отвечающих уровню дружбы и сотрудничества, который характеризовал отношения между Грецией и Россией в течение 190 лет. По мнению Афин, Россия не осознает, что у Греции есть свои интересы и критерии в международной политике.