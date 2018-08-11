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Политика

Лавров назвал дружбу России и Греции прочной основой для взаимодействия

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© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фотоМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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АФИНЫ, 11 авг — РИА Новости, Геннадий Мельник. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что народы России и Греции объединяют цивилизационные, духовные и культурные корни, а многовековая дружба и симпатии составляют прочную основу для наращивания взаимодействия в различных областях.

Флаг на территории посольства Греции в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Источник сообщил о решении Греции отозвать посла из России
Об этом говорится в приветствии главы МИД РФ организаторам, участникам и гостям благотворительного фестиваля христианской культуры "Россия-Греция. Вместе сквозь века", опубликованном на сайте мероприятия. Фестиваль проходит в городе Керкира на острове Корфу с 9 по 15 августа.

"В этом году наши страны отмечают две знаменательные даты — 190-летие установления дипломатических отношений и 25-летие подписания Договора о дружбе и сотрудничестве. Наши народы объединяют цивилизационные, духовные, культурные корни. Многовековая дружба и симпатии составляют прочную основу для наращивания плодотворного взаимодействия в различных областях. Наглядный пример — проведение перекрестного Года туризма Россия — Греция, масштабная программа которого успешно реализуется, привлекая все больше участников", — говорится в приветствии министра.

По словам Лаврова, отрадно, что фестиваль становится хорошей традицией и проходит в дни памяти православного святого — покровителя острова Корфу — Спиридона Тримифунтского, почитаемого и в России.

"Высоко ценим бережное отношение жителей острова к подвигу святого праведного воина — великого русского флотоводца адмирала Федора Ушакова, освободителя Ионических островов", — отметил Лавров.

Министерство иностранных дел Греции. Архивное фото
© Официальный сайт Министерства иностранных дел Греции
МИД Греции назвал ответ России на высылку дипломатов необоснованным
Глава МИД России убежден, что форум станет органичной частью празднования памятных дат, будет способствовать дальнейшему укреплению гуманитарно-культурных связей между двумя странами, расширению контактов между гражданами.

Фестиваль в Керкире проходит в третий раз. В его программе — выставки, посвященные первому правителю Греции Иоанну Каподистрия и русскому адмиралу Федору Ушакову.

В Греции адмирала Ушакова почитают как святого — он освобождал Корфу от французских войск, проявил себя как искусный организатор и политик при создании греческой Республики Семи Островов. Ушаков участвовал в русско-турецких войнах 1768-1774 и 1787-1791 годов.

Фестиваль проходит в дни ухудшения дипломатических отношений между Грецией и Россией. В начале июле Греция объявила о высылке двух российских дипломатов и запрете на въезд в страну двух гражданам России. 6 августа МИД России объявил о зеркальных ответных мерах. Однако Афины сочли ответ Москвы "произволом и местью". Греческий МИД назвал Россию "товарищем Турции по оружию", заявил, что Москва неуклонно отходила от позиций, отвечающих уровню дружбы и сотрудничества, который характеризовал отношения между Грецией и Россией в течение 190 лет. По мнению Афин, Россия не осознает, что у Греции есть свои интересы и критерии в международной политике.

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