Лавров заявил Помпео о неприятии новых санкций из-за "дела Скрипалей"

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил в телефонном разговоре госсекретарю США Майку Помпео о категорическом неприятии Москвой новых санкций Вашингтона из-за "дела Скрипалей", сообщили в МИД РФ.

Администрация США в среду объявила о новых санкциях против России из-за якобы использования ею химоружия в британском Солсбери. По данным источников телеканала NBC, первый пакет предполагает полный запрет на экспорт в РФ электронных устройств и комплектующих двойного назначения, второй пакет может включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США "Аэрофлоту".

"С российской стороны было высказано категорическое неприятие недавно объявленных Вашингтоном новых санкций со ссылкой на якобы имеющуюся информацию о причастности России к так называемому "делу Скрипалей". С.В.Лавров подчеркнул, что ни США, ни Великобритания, ни какая-либо другая страна за время после инцидента в Солсбери не предоставила ни единого факта в подкрепление подобных утверждений", — говорится в сообщении МИД РФ. Главы внешнеполитических ведомств условились поддерживать контакты по всем вопросам, представляющим взаимный интерес.

Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.

Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.