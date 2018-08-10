В Кремле раскрыли подробности Конвенции по Каспию

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Конвенция по правовому статусу Каспийского моря, которую подпишут на саммите в Актау лидеры пяти прикаспийских стран, предполагает, что основная площадь водной поверхности останется в общем пользовании, а дно и недра страны поделят между собой, при этом конвенция фиксирует недопущение присутствия вооруженных сил внерегиональных держав, сообщила пресс-служба президента РФ.
Кроме того, конвенция "фиксирует положение о недопущении присутствия на Каспии вооруженных сил внерегиональных держав, определяет пять прикаспийских государств ответственными за поддержание безопасности на море и управление его ресурсами".