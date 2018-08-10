Путин обсудил с Совбезом возможные антироссийские санкции

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности тему новых санкций, которые США могут ввести в отношении России.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, на заседании обсуждались "недружественные шаги Вашингтона в виде торговых ограничений". Участники встречи отметили, что такие действия противоречат международному праву.

Кроме Путина, в совещании участвовали спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации президента России Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу и директор ФСБ Александр Бортников.

Два пакета санкций

На этой неделе Госдеп анонсировал новые ограничения против России из-за "использования химического оружия в Солсбери".

Американская сторона готовит два пакета санкций. Первый вступит в силу через пятнадцать дней и запретит поставку в Россию электронных устройств и продукции двойного назначения.

Вторая волна санкций подразумевает предельное сокращение американского экспорта. Речь также идет о дипломатических ограничениях и запрете на полеты в США для "Аэрофлота". Эти меры могут быть введены через 90 дней, однако до них дело может и не дойти — американская сторона заявляет о готовности воздержаться от принятия второго пакета санкций, если Россия "даст гарантии неприменения химоружия" и позволит экспертам ООН провести проверку "на местах".

Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли без сознания в британском городе Солсбери. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Кроме того, как заявил Владимир Путин, Москва не раз предлагала Лондону оказать всю необходимую помощь в расследовании и просила допустить ее к материалам дела, однако никаких ответов до сих пор нет. Великобритания также отказала России в доступе к Скрипалю и его дочери.

В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила главу британского правительства Терезу Мэй во лжи по делу об отравлении в Солсбери. Так, по ее словам, заявления Британии о том, что в исследовательском центре Портон-Даун установили страну изготовления отравляющего вещества не соответствует действительности — сам руководитель лаборатории опроверг эту информацию.

Еще одним примером лжи Захарова назвала утверждения, что у Москвы был мотив отравлять Скрипалей.

В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.

Угрозы для рубля

Премьер-министр Дмитрий Медведев расценил ужесточение санкционного режима как объявление экономической войны.

Он подчеркнул, что России нужно будет реагировать экономическими, политическими методами, и иными методами, к которым, по словам главы правительства, Москва прибегнет "в случае необходимости".

Премьер-министр также отметил, что санкции влияют на экономику страны и курс валют.

Комментируя новые ограничения со стороны США, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что угроза санкций — не единственная причина волатильности нацвалюты. Другой причиной является отток капитала с развивающихся рынков.

По его словам, ЦБ и Минфин следят за рынком и готовы действовать, если увидят угрозу внутреннему рынку валютной ликвидности.

После объявления о санкциях Центробанк снизил объем ежедневных покупок валюты, что, как отмечают аналитики, должно смягчить динамику курса. Однако при реализации жесткого сценария санкций — включающего, среди прочего, запрет на долларовые расчеты для российских госбанков и запрет на покупку российского долга — интервенций ЦБ может быть недостаточно.