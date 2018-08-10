МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 22 августа встретится в Сочи с президентом Финляндии Саули Ниинистё, сообщает пресс-служба Кремля.

"Двадцать второго августа в Сочи состоится встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Финляндской Республики Саули Ниинистё, который посетит Россию с рабочим визитом. В ходе переговоров планируется рассмотреть ключевые темы российско-финляндского сотрудничества, а также обсудить ряд актуальных международных и региональных вопросов", — говорится в сообщении.

Как говорится в сообщении канцелярии президента Финляндии, после переговоров и рабочего обеда президенты проведут совместную пресс-конференцию. Предыдущая встреча глав России и Финляндии состоялась 16 июля в Хельсинки.