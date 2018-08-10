Конкурс на довыборах в Госдуму составит шесть кандидатов на мандат

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Регистрацию на дополнительных выборах депутатов Госдумы седьмого созыва, которые пройдут в единый день голосования в семи одномандатных округах, прошли 42 кандидата, то есть на один вакантный мандат в нижней палате парламента претендуют в среднем 6 человек, следует из данных, озвученных главой ЦИК России Эллой Памфиловой.

На заседании Центризбиркома в пятницу она напомнила, что довыборы в седьмую Думу пройдут 9 сентября в семи одномандатных округах и затронут в целом шесть регионов. Документы для выдвижения на этих выборах в окружные избирательные комиссии представили в общей сложности 47 кандидатов, в том числе четверо самовыдвиженцев. Остальные 43 кандидата были выдвинуты девятью партиями.

"Окружными избирательными комиссиями зарегистрировано 42 кандидата в депутаты Государственной Думы, фамилии которых будут внесены в избирательные бюллетени, что составляет почти 90% от количества кандидатов, которые представили в окружные комиссии документы на выдвижение", — сообщила Памфилова.

Она уточнила, что трем кандидатам из тех, кто принес документы в избиркомы, было отказано в регистрации, что составляет примерно 6% от общего количества выдвинутых кандидатов.