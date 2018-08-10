Конкурс на довыборах в Госдуму составит шесть кандидатов на мандат

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Регистрацию на дополнительных выборах депутатов Госдумы седьмого созыва, которые пройдут в единый день голосования в семи одномандатных округах, прошли 42 кандидата, то есть на один вакантный мандат в нижней палате парламента претендуют в среднем 6 человек, следует из данных, озвученных главой ЦИК России Эллой Памфиловой.
"Окружными избирательными комиссиями зарегистрировано 42 кандидата в депутаты Государственной Думы, фамилии которых будут внесены в избирательные бюллетени, что составляет почти 90% от количества кандидатов, которые представили в окружные комиссии документы на выдвижение", — сообщила Памфилова.
Она уточнила, что трем кандидатам из тех, кто принес документы в избиркомы, было отказано в регистрации, что составляет примерно 6% от общего количества выдвинутых кандидатов.