Захарова в Сербии обсудила вопросы информационного сотрудничества

БЕЛГРАД, 10 авг — РИА Новости. Руководитель департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова обсудила вопросы информационного сотрудничества и проблематику ложных новостей с главой МИД Сербии Ивицей Дачем в ходе визита в Белград в пятницу.

"Речь идёт об обмене практическим опытом сопровождения внешнеполитической деятельности, о работе со средствами массовой информации, включая организацию медийных мероприятий, сотрудничество с национальными и международными корреспондентами", — сообщила представитель МИД РФ журналистам.

По её словам, нельзя было не обсудить и общие вызовы и угрозы, которые стоят не только перед нашими странами, но и перед всем миром.

"Это, конечно, "фэйк ньюс", это, конечно, распространение дезинформации, информационные кампании. Это, к сожалению, необъективность подачи информации. Москве и Белграду есть что сказать на этот счёт, потому что, к сожалению, мы становимся нередко объектами этих кампаний по дезинформации", — отметила Захарова.

По её словам, в ходе переговоров обсуждались вопросы, как этому можно противодействовать и наращивать совместное взаимодействие для противодействия этим негативным тенденциям.

В целом, Захарова отметила, что ей непривычно выступать в роли спикера рядом с главой министерства иностранных дел Дачичем. "Моё место, как правило у того микрофона (Захарова показала рукой в сторону ведущей пресс-конференции – ред.). Но ещё раз говорю, сегодня у нас, наверное, переговоры без правил, я бы так сказала. Обычно бывают бои без правил, а у нас сегодня переговоры без правил, что намного лучше", — сказала она.

Захарова прибыла в Белград по приглашению первого вице-премьера и министра иностранных дел Сербии Ивицы Дачича. Днем в пятницу в программе ее визита встреча с министром по инновациям Ненадом Поповичем и культурные мероприятия.