Свыше 72 тысяч кандидатов зарегистрированы на выборах 9 сентября

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Свыше 72 тысяч кандидатов зарегистрированы на выборах разного уровня, которые состоятся в единый день голосования 9 сентября, это более 90% от числа выдвигавшихся, сообщила в пятницу глава ЦИК России Элла Памфилова.

На заседании ЦИК она напомнила, что во всех проходящих сейчас региональных избирательных кампаниях уже завершился срок регистрации кандидатов и список кандидатов.

"В целом на выборах всех уровней в единый день голосования 9 сентября выдвигалось более 79,6 тысячи кандидатов. Из них зарегистрировано 72,2 тысячи кандидатов — более 90% от числа выдвинутых, неплохой показатель", — сказала Памфилова.

По ее словам, избирательные комиссии подошли к регистрации кандидатов "максимально либерально, доброжелательно: там, где можно было зарегистрировать, всех регистрировали".

"Отказано в регистрации было 3,8 тысячам кандидатов, по разным причинам, то есть 4,8%", — уточнила она.