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Политика

Эксперты прокомментировали идею об отмене муниципального фильтра

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© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкВыборы. Архивное фотоВыборы. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Статистика реального отсечения кандидатов "муниципальным фильтром" на нынешних выборах глав регионов говорит о том, что полностью отменять этот механизм преждевременно, но нужно его скорректировать, сократив необходимый процент подписей и разрешив одному муниципальному депутату подписываться в поддержку нескольких кандидатов, уверены эксперты ассоциации по защите избирательных прав "Гражданский контроль".

Трансляция голосования избирателей в ЦИК. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Ассоциация подготовила доклад об итогах этапа выдвижения и регистрации кандидатов и списков кандидатов на региональных выборах, которые состоятся в этом году в единый день голосования 9 сентября. Эксперты, в частности, проанализировали случаи отказов в регистрации на выборах разного уровня. Они пришли к выводу, что "большинство отказов в регистрации на выборах представительных органов регионального и местного уровня связано с неудачным ведением кампании по сбору подписей избирателей". Так, основными причинами отказных решений стали непредставление подписных листов или выявление в них критического процента брака, отмечено в докладе.

Единый день голосования 9 сентября охватит большинство регионов России, в 33 из них пройдет голосование регионального уровня. В частности, в 22 субъектах будут выбирать глав регионов.

Процент отсеченных муниципальным фильтром

"Применительно к выборам высших должностных лиц проявившиеся тенденции показывают, что среди кандидатов, получивших отказы, число не предоставивших подписи муниципальных депутатов (не менее 28 человек) резко превышает число сдавших недостаточное количество подписей (не менее 6 человек)", — указано в докладе.

Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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По мнению экспертов, "это серьезно меняет картину при оценке "муниципального фильтра". Отказ в регистрации по решению комиссии из-за непредставления кандидатами документов, необходимых для регистрации, был вынесен в разных регионах, по меньшей мере, в 28 случаях. Как считают эксперты, "по сути, данные кандидаты не сделали никакой попытки для прохождения процедуры регистрации".

Отмечено, что на выборах глав регионов из 172 выдвинутых кандидатов 33 утратили этот статус, в том числе 21 кандидат — на выборах мэра Москвы из-за того, что не предоставил в установленный срок документы на регистрацию. Сравнивая эти случаи утраты статуса выдвинутого кандидата и случаи отказа избиркомов по тому же основанию, эксперты высказывают мнение, что "различные по форме, эти решения одинаковы по содержанию и позволяют говорить, что не менее трети кандидатов и не собирались вести кампанию".

Они уверены, что "по существу рассматривать следует всего несколько случаев отказа в регистрации кандидатов", связанных именно с недостаточным количеством подписей муниципальных депутатов. В рамках дискуссии о "муниципальном фильтре" именно эти случаи позволяют говорить о сложности его прохождения, поясняют авторы доклада.

Сергей Миронов перед пресс-конференцией Старт избирательной кампании кандидата партии Справедливая Россия на выборах мэра Москвы
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Миронов выступил за отмену муниципального фильтра

В качестве примеров они приводят ситуации кандидатов на выборах мэра Москвы Михаила Балакина и Дмитрия Гудкова, выдвиженца из Псковской области Романа Рубцова, кандидата в губернаторы Красноярского края Ивана Серебрякова и Максима Шевченко, который баллотировался на губернаторских выборах во Владимирской области.

Все эти пять кандидатов получили отказы в регистрации, у всех, за исключением Балакина, либо не доставало подписей муниципальных депутатов, либо не были соблюдены требования относительно соотношения числа подписей депутатов разного уровня, либо число округов, где подписи были получены, было меньше установленного в регионе порога. Вместе с тем, Балакин, получив отказ, успешно обжаловал это решение в Мосгорсуде и впоследствии был восстановлен как участник выборов мэра столицы.

"Таким образом, в ходе кампании всего 4 кандидата оказались реально отсечены "муниципальным фильтром", еще несколько представили подписи в количестве немного отличном от нуля. Такая статистика позволяет говорить о преждевременности полной отмены фильтра, но о необходимости сокращения необходимого процента подписей и отмены запрета на многократное подписание, аналогично сбору подписей избирателей", — полагают в "Гражданском контроле".

От старта до преждевременного финиша для ряда кандидатов

Эксперты в ходе нынешних выборов обращают внимание на "отсутствие ранее не установленных законодательством барьеров (явных и скрытых), а также стремлений радикально изменить правила игры накануне старта предвыборной кампании".

Выборы президента России. 23 марта 2018
© РИА Новости / Александр Пирагис
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"Наряду с мерами по обеспечению открытости и прозрачности выборов можно также констатировать завершенность и наметившийся и усиливающийся тренд на придание законодательству о выборах внутренней системности", — указывают в ассоциации.

Как отмечают авторы доклада, назначение выборов в большинстве регионов не сопровождалось какими-либо проблемными ситуациями, исключение — Башкирия, где кампания не была своевременно назначена парламентом, соответственно, решение о назначении выборов принимал региональный избирком.

Между тем, хотя в 15 из 22 регионов выборы глав субъектов имеют статус досрочных, ни в одном регионе не воспользовались "лазейкой", содержащейся в законе "Об основных гарантиях избирательных прав", которая позволяет сократить срок назначения выборов и сроки осуществления избирательных действий, подчеркивают эксперты. "Таким образом, технологии искусственного сокращения дистанции предвыборной кампании не получили широкого распространения и имели точечный характер", — поясняют они.

По их словам, анализ первого этапа избирательной кампании демонстрирует, что определенные избирательным законодательством организационные параметры выборов, старт кампании, процесс выдвижения и регистрации кандидатов "в целом находятся в конституционно-правовом поле".

Девушка во время голосования на избирательном участке. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Итоги регистрации кандидатов и списков кандидатов отражают степень их политической поддержки и собственной предвыборной активности", — утверждают авторы, отмечая, что в значительной мере на успешность прохождения первого этапа кампании влияет профессионализм предвыборного штаба, юридической службы кандидата или партии.

Первый этап кампании, по оценке экспертов, выявил кроме того "значительный спектр имитационных избирательных технологий", которые создают видимость предвыборной активности ряда партий и кандидатов, но направлены не на достижение результата на выборах, а на "получение попутного информационного эффекта". Этот эффект включает в себя формирование имиджа, повышение собственной узнаваемости и медийного "хайпа", причем как на старте кампании, так и в случае ее преждевременного завершения из-за невыполнения кандидатом предъявляемых к нему требований закона, указывают эксперты.

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