Россия в будущем придет к интернет-голосованию, считают в ЦИК

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 авг — РИА Новости. Россия в будущем придет к интернет-голосованию, что требует соответствующих инновационных шагов и технологических изысканий, сообщил журналистам член ЦИК РФ Василий Лихачев.

"Интернет-голосование — это мечты, но думаю, мы к этому придем. Это требует соответствующих инновационных шагов, соответствующих технологических изысканий, продуктов", — сказал он, отметив, что Россия, как одна из великих электоральных современных держав, обязательно будет во главе этого технического процесса.

"До 2021 года (глава ЦИК Элла) Памфилова обещала создать новую концепцию технологии выборов, новых выборов", — добавил Лихачев, подчеркнув, что в 2021 году, когда будет следующая федеральная избирательная кампания, будет создано более совершенное, более эффективное и правообеспечительное голосование.

Один из важнейших вопросов в этой связи, по его мнению, это обеспечение безопасности голоса, чтобы ни один человек его не потерял.