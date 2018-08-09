Гордума Нижнего Тагила объявила конкурс на должность мэра

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 авг — РИА Новости, Ольга Ерачина. Гордума Нижнего Тагила в четверг объявила конкурс на должность главы города, сообщил РИА Новости руководитель аппарата думы Валерий Зябочкин.

Пост мэра Нижнего Тагила стал вакантным 28 мая: занимавший его Сергей Носов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области. В начале июня депутаты заксобрания Свердловской области приняли в трех чтениях законопроект об отмене прямых выборов мэра Нижнего Тагила, внесенный губернатором региона Евгением Куйвашевым. Законодательная инициатива предусматривает вместо прямых выборов мэра его избрание представительным органом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.

"Сегодня дума приняла решение по объявлению конкурса по отбору кандидатур на должность главы города. Решение будет завтра опубликовано в газете "Тагильский рабочий" и на сайте размещено. С 13 по 17 и с 20 по 24 (августа) в аппарате городской думы будет организован прием документов. После этого три недели будет осуществляться проверка этих документов", — сказал Зябочкин.

Он добавил, что после этого документы будут переданы в конкурсную комиссию, которая 26 сентября проведет первое заседание. "Проверка документов – это первый этап. Конкурсная комиссия рассматривает документы кандидатов и либо отсеивает, либо допускает всех до второго тура. И второй тур ожидаем где-то в первой декаде октября. Это будут собеседования по проектам развития города Нижний Тагил", — отметил собеседник агентства.

По его словам, ориентировочно в середине октября состоятся выборы мэра. В состав комиссии войдут восемь человек, половина из которых – представители гордумы, а вторая половина – представители губернатора Свердловской области.

В числе требований к кандидатам – возраст от 21 года, отсутствие судимости, высшее образование, уточнил Зябочкин.