В МИД прокомментировали слова Макфола о назначении Сигала

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова экс-посла США в Москве Майкла Макфола, назвавшего назначение Стивена Сигала спецпредставителем российского внешнеполитического ведомства унизительным для посла в США Анатолия Антонова, непонятны и требуют объяснения.

Шестого августа стало известно, что актер и музыкант Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Бывший посол США в России Майкл Макфол выразил сомнение в том, что Сигал сможет улучшить отношения Москвы и Вашингтона, а также назвал его назначение унизительным для российского посла Анатолия Антонова.

"Нет большего специалиста по отчаянию, чем господин Макфол. Все, что было сказано в адрес господина Сигала, вызывает один вопрос к господину Макфолу – а как же толерантность? Я вообще не понимаю, причем здесь господин Антонов. Мне кажется, господин Макфол, возможно, просто не так долго был в дипломатических должностях, может он что-то не понял. Вообще непонятно, причем здесь господин Антонов. Речь идет об общественно-политической должности. То есть, каким образом он увязал эти моменты, я даже не представляю. Наверное, он объяснится", — сказала Захарова на брифинге.