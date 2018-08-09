МИД России анонсировал встречу Лаврова и Чавушоглу

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 13-14 августа в Анкаре встретится с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и выступит на совещании послов и постпредов этой страны, сообщила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 13-14 августа по приглашению главы МИД Турции примет участие в совещании послов и постоянных представителей Турции при международных организациях", — сказала Захарова.

"В рамках этого визита планируется выступление главы российского МИД на совещании послов, а также встреча с министром иностранных дел Турции в формате переговоров", — добавила она.