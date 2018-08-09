Глава Северной Осетии рассказал об отношениях с Цхинвалом

Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Северная Осетия - Алания Вячеслав Битаров во время встречи. 9 августа 2018

Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Северная Осетия - Алания Вячеслав Битаров во время встречи. 9 августа 2018

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Правительства Северной Осетии и Южной Осетии выстраивают свою работу на основе взаимопонимания и взаимопомощи, заявил глава республики Северная Осетия — Алания Вячеслав Битаров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщается на сайте Кремля, глава государства провел рабочую встречу с руководителем республики, на которой они обсудили вопросы социально-экономического развития региона. Кроме того, Путин поинтересовался, как у Северной Осетии складываются отношения с соседней республикой.

"Мы один народ, культура одна, язык. Правительства двух республик помогают друг другу, и все вопросы выстраиваются так, чтобы работа строилась во взаимопонимании и взаимопомощи", — заявил Битаров.

Десять лет назад грузинские войска атаковали Южную Осетию и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей республики, ввела войска и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.