Глава Северной Осетии рассказал об отношениях с Цхинвалом

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Правительства Северной Осетии и Южной Осетии выстраивают свою работу на основе взаимопонимания и взаимопомощи, заявил глава республики Северная Осетия — Алания Вячеслав Битаров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Мы один народ, культура одна, язык. Правительства двух республик помогают друг другу, и все вопросы выстраиваются так, чтобы работа строилась во взаимопонимании и взаимопомощи", — заявил Битаров.
Десять лет назад грузинские войска атаковали Южную Осетию и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей республики, ввела войска и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.